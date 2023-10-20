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游泳︱世青蛙王麥世霆任學界D1嘉賓為母校打氣　放眼衝擊巴黎奧運資格 (20:48)

港九區學界D1游泳比賽今日（20日）假九龍公園游泳池上演決賽日，「世青蛙王」麥世霆因跳級升讀香港中文大學的體育運動科學系，未能替母校聖若瑟書院參賽，只能以頒獎嘉賓身分亮相。他直言不捨中學校園生活，但眼前最大目標是在明年6月23日的截標死線前，衝擊巴黎奧運男子200米蛙泳的A標。

麥世霆在上月接連出戰兩項大賽，先在世青男子200蛙封王，成為自何詩蓓後首名在此賽事奪金的港將，他隨後轉戰杭州亞運，亦於200蛙殺入決賽。麥世霆受訪時透露，在世青以個人最佳成績2分11.84秒奪金感開心，尚算滿意在亞運表現，因當時抱恙上陣，而且在世績保持者、國家隊的覃海洋旁邊作賽感緊張，「我在亞運只想跟自己節奏游到最好表現，因去杭州之前扁桃腺發炎，比賽前一日算是好了些，但比完賽又因流感，回港要即時入院，並留院約5日」。

決定跳級入大學時，麥世霆坦承經歷掙扎，但仍要有所取捨，「因為疫情，我在中五才有校園生活，跟大家建立感情，但不足一年又要離開，當然會捨不得，但也清楚自己想要甚麼。現在可以自己安排上課時間，彈性較大」。這名17歲新星不諱言，眼前最大目標是在明年6月23日的截標死線前，衝擊巴黎奧運男子200米蛙泳的A標（2分09.68秒），他月底會出戰長池分齡游泳錦標賽，下月初則轉戰全國學生（青年）運動會，期望盡快重拾狀態爭取佳績。

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