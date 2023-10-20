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游泳︱學界D1男女拔同大滿貫奪總冠軍　張智傑締3紀錄奪3金 (19:39)

港九區學界D1游泳比賽今日（20日）假九龍公園游泳池上演決賽日，拔萃男書院以大滿貫姿態贏得全場總冠軍，達成30連霸，隊長之一的張智傑更表現亮眼贏得3金，他在甲組100米蛙泳先刷新自己保持的紀錄，200米蛙泳再追平莫啟迪於6年前寫下的紀錄，他隨後伙隊友於4x50米混合泳接力打破塵封9年的紀錄。至於拔萃女書院亦以大滿貫取得35連霸，中四小將馬紫玲更成為唯一破紀錄的女將。

張智傑在上周男甲100蛙初賽游出1分03秒正，以0.01秒打破「世青蛙王」麥世霆的紀錄，他在決賽再創新猷，由頭帶到尾下以1分02.39秒首名觸池，將紀錄推快0.21秒。這名中六生下午於200蛙決賽游出2分16.34秒，追平莫啟迪在2017／18學年做出的紀錄，他笑言對此感驚喜，因9月患上流感後狀態下滑，自覺耐力有待加強。

張智傑透露下月初將出戰廣西舉行的全國學生（青年）運動會，角逐50蛙及100蛙，以刷新PB為目標。他期望未來挑戰已故飛魚杜敬謙保持的100蛙港績（1分01.91秒），「很多人都叫我挑戰香港紀錄，不過差少少，未來要繼續努力」。

而在得分雙計的接力項目，張智傑伙盧不凡、許証皓及盧梓霖在男甲4x50米混合泳接力游出1分45.08秒，以0.77秒打破師兄劉紹宇、吳欣鍵、何天朗及陳俊希在9年前寫下的紀錄；張文皓、易森喬、陳亮圖、陳澤則於男丙4x50米自由泳接力以1分43.27秒破紀錄封王，最終男拔萃的團體賽總成績為531.5分，拋離次名的聖若瑟書院141.5分，以大滿貫姿態完成30連霸。

女子組方面，女拔萃中四小將馬紫玲在乙組100自游出55.96秒，以0.55秒改寫師姐黃詩婷4年前的紀錄，成為唯一破紀錄的女將。而女拔萃在6項接力皆奪冠，團體賽總成績獲606分、拋離次名的協恩中學186分，同以大滿貫取35連霸。隊長之一的丘琦對此感受甚深，在女甲50蛙摘銀的她說：「因為我上年染疫，要隔離並錯過學界決賽，自從那日開始我便抱着決心，希望今年可彌補遺憾。能為學校出一分力完成35連霸，這對我是最完美的結果」。

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