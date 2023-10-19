NBA｜明星賽擬回歸東西岸對決　放棄隊長選人制 (20:11)

過往NBA明星賽以東、西岸分隊，但從2018年開始，明星賽改為西岸球投票中最高得票者擔任隊長，透過選秀「揀卒」。

不過，NBA總裁阿當施華在訪問中表示，明年2月18日假印第安波利斯舉行的新一季明星賽賽制擬回歸傳統，「我們曾經嘗試由隊長選人，或者會回歸傳統的東、西岸對決」，他續指曾考慮像高爾夫球的萊德盃一樣，由美國隊對陣國際隊，惟國際球員選擇有限。

在阿當施華發表相關言論前，NBA籃球營運總裁杜馬斯上周曾指出「提升球迷對全明星賽的興趣，讓全明星球員更認真打球，是聯盟首要任務」。

至於從金州勇士轉投華盛頓巫師的佐敦普爾，今在季前賽火力全開，頭3節狂轟41分，當中包括6記三分球，領軍以131：106挫紐約人。

另外，拉斯維加斯王牌今在WNBA總決賽第4戰以70：69反勝紐約自由人，並以場數3：1蟬聯后座，此役交出「雙雙」24分、16個籃板的威爾遜獲選為總決賽最有價值球員（FMVP）。王牌主教練碧琪夏蒙成為NBA及WNBA史上，歷來第3名在執教鞭頭兩季即可連奪冠軍的教頭，聖安東尼奧馬刺名帥普波域治亦向昔日得力助手送上祝賀。