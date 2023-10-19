英超｜東拿利恐停賽逾1年　紐卡素誓助減刑　周六迎水晶宮勢成今季告別戰 (19:08)

意大利隊上周備戰兩場歐洲國家盃外圍賽期間收到壞消息，今夏由AC米蘭加盟紐卡素的辛度東拿利，以及今季以借將身分效力阿士東維拉中場尼高路辛尼奧路，同因涉及非法賭波受查退隊。紐卡素今日證實有關事件，稱「東拿利正全力配合調查，並將繼續與所有相關當局合作。本會全力支持他和其的家人」。

惟最新消息不利於東拿利。據意媒披露，23歲的他除早前被證實曾非法下注AC米蘭的比賽外，也被揭發落注其出身母會布雷西亞的比賽。此外，昨已因非法賭波罪成被罰停賽的祖雲達斯22歲中場費基奧利透露，自己昔日只會參與網球賭博，之後在意大利隊U21集訓期間，獲東拿利引導開始在非法平台賭波，最終成為病態賭徒，需向「斑馬兵」隊友借錢度日，並曾欠債高達300萬歐元（約2500萬港元），更被債主恐嚇若不還錢便打跛雙腳。

費基奧利已展開為期1年的「波監」期，其中5個月可透過參與戒賭活動代替，但東拿利情節較嚴重，故此料停賽期不止1年，盛傳會是3或5年。據英媒報道，他下周若被罰長期停賽，紐卡素便會考慮以包括法律手段在內，爭取為對方減刑。

由於東拿利仍屬待罪之身，故此周六晚仍可在英超為「喜鵲」披甲迎戰水晶宮，但以其目前精神狀態而言，領隊艾迪賀維未必會讓他踢這場告別戰，而事實是這場比賽將或因英國受暴風雨吹襲而無法舉行。英國氣象局已確認該國時間周四至周六，英格蘭東北部、西北部和東部地區將受到洪水和斷電風險的影響，甚至英格蘭和蘇格蘭部分地區已發出紅色天氣警示。據報受影響的英超比賽還有利物浦對愛華頓的默西賽德郡打吡、曼城對白禮頓及諾定咸森林主場對盧頓。

其他報道：亞殘運｜國旗被禁展示 朝鮮隊退出杭州亞殘運

其他報道：世盃外｜尼馬證實傷及前十字韌帶兼半月板撕裂 勢提早收咧