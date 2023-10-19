世盃外｜尼馬證實傷及前十字韌帶兼半月板撕裂　勢提早收咧 (16:04)

尼馬昨代表巴西隊出戰世盃外作客0：2負烏拉圭隊一役中，在上半場補時階段一次爭球中倒地後狀甚痛苦，要抬擔架治理，賽後被發現左膝要戴護具及雙手持枴杖離開球場。其效力的球會希拉爾證實，這名31歲球星左膝前十字韌帶及半月板撕裂，將會接受手術及長期缺陣。多個傳媒報道，尼馬將至少缺陣6個月，沙特聯明年5月完季，意味他今季內恐難再上陣，能否出席明年6月在美國舉行的美洲國家盃亦成疑。

尼馬於上月中才傷癒復出，他事後在社交網表示：「這是我一生最壞和悲傷的時刻，我知道自己的強大，但這次我需要家人和朋友的支持。受傷後接受手術並不容易，更何况在康復4個月後要再次經歷這一切。我將信念交給上帝重新賜我力量。」美斯亦在社交網發布動態，稱希望給予力量，祝願好友早日康復。

尼馬今夏以9000萬歐元（約7.42億港元）由巴黎聖日耳門（PSG）轉投希拉爾，據報年薪高達3億美元（約23.5億港元），今季至今上陣5場共386分鐘，入1球及貢獻3次助攻。有報道統計，尼馬在PSG的6季有27次傷病，累計缺陣逾700天，包括在2018及19年兩度蹠骨骨折而各缺陣3個月，今年2月底因右足踝受傷要做手術而提早收咧。

其他報道：杭州亞殘運｜香港代表團出發赴杭州 朱文佳王婷莛獲任開幕禮持旗手