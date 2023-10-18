籃球｜惠龍兒相隔兩季再戰甲一　滿貫挫飛鷹旗開得勝 (23:07)

滿貫挾銀牌冠軍頭銜出戰甲一聯賽，而新兵惠龍兒及吳松峻先列後備。滿貫開局慢熱，蕭瑋耀首節初段呑下3犯、球隊受隊犯困擾，眾將更連番失誤，飛鷹羅卓熙偷波策動反擊，致「綠軍」接連犯規，許烜行兩罰全中後，助飛鷹領先15：11。即使葉俊傑和蔡再懃接連在罰球線上取分，加上惠龍兒鏟籃得手，但滿貫首節仍落後17：19。飛鷹續於外圍開火，羅卓熙、許烜行和奧斯汀頭兩節合力射入4球3分，但滿貫次節派出「雙塔陣」蓋帝斯和惠龍兒，在禁區幾乎盡佔優勢，前者半場得17分下，領軍完半場反超前46：39。

兩隊在下半場繼續拉鋸，飛鷹射手呂銘彥在第3節初段一記「4分打」振軍心，張國銓數次「走後門」得分，加上羅卓熙偷波快攻，領軍最後5分半鐘將分差縮窄至5分。不過，滿貫有蓋帝斯得「雙雙」的22分及16籃板，蔡再懃和新兵吳松峻分別貢獻19及14分，助球隊穩住勝局，以14分擊敗飛鷹。

港隊中鋒惠龍兒自灣區翼龍散班後重返甲一，並為滿貫效力，相隔兩季再於本地作賽。他在「地標戰」交出6分及11個籃板，並指需時與球隊磨合，「我戰畢亞運後，只跟球隊練習約一周，仍有很多進步空間，亦要重新適應甲一裁判的尺度。不過，我尚算滿意此仗表現，跟蓋帝斯配合不錯，也幫到隊友、為球隊取勝」。

頭場方面，香港東方雖有前鋒基拔繼續因傷高掛免戰牌，但「藍軍」仍有加籍中鋒麥洛連在禁區一柱擎天，交出「雙雙」20分、11個籃板，另一長人卜聿揚貢獻8分13籃板，加上梁嘉顯及蘇利文同樣得分上雙，助東方由頭帶到尾，以72：57挫康仁福建。

甲一將於明晚假修頓室內場續演，南青在晚上7時正的頭場迎戰升班馬晉裕，力爭新季首勝。至於在昨晚揭幕戰打開勝利之門的南華，則喜獲兩連霸功臣梁兆華回巢助拳，今晚尾場8時40分鬥漢友；梁兆華早前加盟職業新軍香港金牛，這名29歲前鋒助球隊在全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽得9勝13負，以第8闖季後賽，但於首圈止步。

另外，港將李祉均今展開個人第3季中國女子籃球聯賽（WCBA），並於「地標戰」為天津冠嵐正選上陣，以五成命中率取得全場最高的33分，另有籃板、助攻及偷波各兩次，惟難阻球隊在主場以75：91負石家莊英勵。

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