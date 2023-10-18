歐國外｜意大利反負英格蘭出線現暗湧　卡尼梅開二度領銜過關兼寫歷史 (19:05)

英格蘭隊此役有哈利卡尼、拉舒福特及祖迪比寧咸等主將復出，卻被意大利隊前鋒施卡馬卡在15分鐘先開紀錄。28分鐘，比寧咸博得12碼由卡尼射入。57分鐘，拉舒福特接應比寧咸傳球後，在禁區內勁射中鵠反超前。77分鐘，卡尼接應長傳後長驅直進埋齋，為「三獅」鎖定3：1勝局，繼首循環後再挫意軍下，連續4屆打入歐國盃決賽周。

卡尼此仗是第11次單場為英軍入兩球，亦累計在溫布萊球場獨取24球，超越名宿卜比查爾頓，成為在這球場入球最多的英格蘭國腳，賽後獲主帥修夫基稱讚道：「或者我們因為一直以來擁有卡尼，故此令他受到忽視，但他實在是頂級球員，而且在拜仁慕尼黑有嶄新的體驗。我們那些經驗豐富球員正為後輩樹立良好榜樣。」卡尼則說：「這場比賽並不易踢，不過在先落後下，我們保持鎮定，並知道有力反勝。」

修夫基又大讚比寧咸表現成熟，與20歲之齡成反比例，「他就像是球隊增強實力的催化劑。我們擁有他是幸運的」。值得一提的是，上周主場友賽小勝澳洲時被柴台的中場佐敦軒達臣，此仗在70分鐘後備上陣並沒被主隊球迷「開汽水」。

同日烏克蘭隊有車路士翼鋒梅迪歷在國際賽開齋，助球隊以3：1後勝馬爾他隊升上次席，以3分反壓意大利但多踢1場。意軍下月歐國外最後兩輪，將先主場迎戰出線無望的北馬其頓隊，後於德國「作客」烏克蘭，出線恐有暗湧。

意軍上周爆出國腳涉及違規賭波受查的醜聞，意足總宣布，曾代表國家隊出賽1次的祖雲達斯中場費基奧利，因承認犯事和一直表現合作，所以只被輕判停賽1年和罰款1.25萬歐元（10.3萬港元），而其中5個月「波監」可透過參與戒賭活動代替；換言之，22歲的他實際上只需停賽7個月。另據報涉非法賭波的辛度東拿利承認曾落注前東家AC米蘭的比賽，令這名今夏轉會紐卡素的23歲中場的停賽期或將長達5年。

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