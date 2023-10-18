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馬拉松｜港珠澳大橋半馬下月19日舉行　鄭文皓盼把握機會再破港青紀錄 (19:43)

「中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松」下月19日舉行，賽會今（18日）假中銀大廈舉行發布會，今年於澳洲黃金海岸馬拉松打破香港男子U20半馬紀錄的鄭文皓有望參戰，並目標是把握最後機會，將青年紀錄推快至1小時08分內，又透露日前有機會與肯尼亞隊名將傑曹（Eliud Kipchoge）交流，對方一席話也令自己終生受用。

大會今邀請長跑新星鄭文皓、重劍好手朱嘉望、前港隊花滑選手馬曉晴、藝人楊偲泳及黎諾懿出席記者會。鄭文皓自7月上旬的澳洲黃金海岸馬拉松以1小時10分21秒打破U20半馬紀錄後，狀態持續穩步上揚，自己期望能在青年跑手身份的最後一戰中再度推快紀錄，並指教練陳家威認為他有能力跑入1小時08分。

鄭文皓自言長跑起步遲，自覺在短途的基礎上不及他人，但早前到上海跟傑曹交流，對方一席話令自己受用，「他告訴我，『既然你已找到自己強項，就順着這條路去行，不一定要跟別人的路』，這幾句話令我解除疑難，未來會更集中半馬及未來的全馬拉松」。他再堅定地說，期望於11月的港珠澳大橋半馬跑出好成績，「我想做到香港首個青年跑到『110』內，證明自己能行一條屬於自己的路」。

不過，比賽將從港珠澳大橋香港口岸出發上橋，約1.4公里後進入觀景山隧道，途經博覽館和香港機場，直至粵港分界線折返並原路返回口岸終點，將是全球最長橋隧組合跨海通道的半馬比賽，同場亦會舉行首屆東亞半馬拉松錦標賽。鄭文皓也坦言這賽道難做成績，但仍想把握最後機會刷新紀錄，「斜度好像跟西隧差不多，還要落斜兩次，加上天氣不穩，未知橋上會是順風還是逆風，但我仍想試試」。

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