世盃外︱港足首圈作客兩球負不丹　兩回合計仍闖次圈　6名香港球迷入場撐 (21:55)

港足上周四首回合主場大勝4：0，次回合坐擁4球優勢造訪海拔2300米高的羌黎密塘體育場，亦相隔8年再次造訪不丹，正選陣容有3個變動，起用在杭州亞運有好表現的門將謝家榮及後衛李毅凱，並以「M&M」組合安永佳與米高首次攜手正選攻堅。此外，恆仔及周先生等6名香港球迷專程到不丹，手持「香港隊勁揪」頸巾入場撐港足。

比賽初段安永佳出任右翼，米高居中，二人其後多次換位，但效果一般。港足在上半場有較多攻勢，但以遠射或死球攻門居多，整體表現患得患失，戰至28分鐘更先失一球，被有「不丹C朗」之稱的基治辛力壓李毅凱頭槌攻破大門，亦是不丹隊近年4次鬥港足首個入球。港足翼鋒陳晉一於36分鐘勁射被門將古龍撲出，安永佳於補時在禁區頂主射罰球亦高出，半場落後0：1。

換邊後2分鐘港足再失一球，被不丹隊中場祖佳爾遠射破網，令謝家榮再次失手。港足主教練安達臣隨即換入翼鋒艾華及防中胡晉銘，入替安永佳及中場黃威，但仍未能改善進攻。安達臣於71分鐘更因投訴過激被球證罰黃牌。港足尾段換入中堅羅素及左閘黃梓浩加強防守，最終維持比數，世界排名148的港足以2球淨負排名184的不丹隊，令這支南亞內陸國歷來4次交手首勝港足。

港足主教練安達臣賽後承認麾下在坐擁首回合4球優勢下缺乏鬥心，對手不丹隊是表現較好一隊，「我已說過今場是困難比賽，賽前有跟球員分享在歐聯很多時首回合有4球在手，次回合都可以輸4球，這是很常見的情况，因此不能掉以輕心，然而球員有些未能適應高原氣候，但這不是藉口，我們今場的確表現不好，對手亦踢出士氣及爭勝心」。

港足兩回合計勝4：2晉級，在次圈入E組將對伊朗、烏茲別克及土庫曼隊，首仗於下月16日作客伊朗，首場主場於下月21日對有傑志前鋒明加索夫在陣的土庫曼隊。

其他報道：世盃外︱港足明晚作客不丹挑戰高原氣候 主帥安達臣信麾下能克服 續進攻以勝仗晉級

其他報道：世盃外｜6名香港球迷隨作客不丹挑戰高原氣候 逾萬旅費只為撐港足

其他報道：世盃外︱港足首回合主場4球大勝不丹 米高陳晉一國際賽開齋 10259人入場

其他報道：世盃外｜哥連斯首入場見證米高港足開齋 稱兒子仍有改善空間