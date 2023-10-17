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國際友賽｜日本兩球輕取突尼斯取六連捷　韓國6球大勝越南 (20:50)

近5場國際賽全勝兼攻入22球的日本隊，今（17日）於神戶御崎公園球技場友賽迎戰突尼斯隊，輕鬆以2：0取勝，報卻去年一敗之仇。而另一東亞雄師韓國隊則在主場以6：0大勝越南隊，取得三連捷。

近期氣勢如虹的「藍武士」，主帥森保一在今夜迎戰突尼斯隊延續大幅輪換戰術，正選陣容與日前大勝加拿大隊僅得遠藤航、富安健洋、伊東純也及中山雄太繼續擔正，而今夏曾獲曼聯垂青的21歲門將鈴木彩艷第2次為大國腳披甲，些路迪射手古橋亨梧則獲在母會神戶勝利船主場掛帥。

雙方歷來交手5次日本取4勝1負，惟對上一次於去年6月的友賽正是由突尼斯取勝。不過，自去年底世界盃後一直強勢的日本隊是役佔盡優勢，並於43分鐘由中場旗手怜央的傳送「省」中對手改變方向，由殺入禁區的古橋亨梧漁人得利搶得皮球射入，助球隊半場領先1球。

換邊後森保一接連作出多個換人調動，但仍無阻球隊佔據壓倒性攻勢，並於69分鐘由翼鋒久保建英左路傳中予另一翼鋒伊東純也射入，鎖定2：0勝局，助藍武士取下六連勝，為下月出戰世界盃亞洲區外圍賽壯行色。

至於另一東亞勁旅韓國隊今則於主場友賽越南隊，日前大勝突尼斯隊時休息的隊長孫興慜復任正選掛帥，伙拍曹圭成及黃喜燦攻堅，「太極虎」先於6分鐘由後衛金玟哉頭槌得手先開紀錄，及至27分鐘由黃喜燦射成2：0。換邊後韓國再藉對手烏龍球，加上孫興慜、李康仁及鄭優營的入球，終以6球大勝。

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