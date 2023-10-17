賽車｜世界場地越野車錦標賽下月中環海濱上演　唯一參戰女將期待市中心作賽 (18:36)

本港繼2019年電動方程式（Formula E）後，相隔4年再度舉辦世界級賽車盛事。FIA世界場地越野車錦標賽經過8個分站後，煞科站落實於下月11至12日在中環海濱上演，是該賽事首次落戶東亞，更破天荒在城市賽道進行。

協創匯動有限公司首席執行官王思禮透露，World RX年終賽成本達9000萬港元，屆時將有10至11名頂級車手訪港出戰世界車手賽，而且有大約35人角逐本地車手賽。即使賽事跟澳門大賽車的首周賽事撞期，中國香港汽車會副會長張劍雄仍有信心入座率不受影響。

作為首次以市中心為賽場的中國香港站年終賽，賽道全長1.225公里，主要由特別鋪設的碎石和中環封閉柏油路段交替組成。效力富豪建築設備經銷商團隊的瑞典籍的安達臣，是唯一參賽女車手，首度到訪亞洲的她直言期待於市中心作賽，被問到賽場跟市中心的分別時，她說：「第一是環境，我們都好少見到這些景色，今次有好多高樓大廈，而且能在海濱比賽，我好期待」。

23歲的安達臣認為RX是世上最好玩的賽事，「我們有不同的路賽，碎石、跳躍、小丑圈等，好講戰術，就算只鬥3分鐘仍很疲累，我每次都毫無保留」，她更細數香港年終賽低的注意的地方，「RX第一個彎一定最具戲劇性，因為5、6架車一起爭頭位，還有碎石路段好易失控，會見到碎石橫飛，我們亦期待4號彎的漂亮景色」。她又稱RX適合所以參與，盼鼓勵下一代投身此運動。

賽事門票即日起於https://www.ticketflap.com/worldrxhk2023 公開發售。門票類別包括普通門票（自由企位，港幣310元起）、看台（自由座位，港幣860元起）、看台貴賓區週末通行證（30人）和餘興派對：RallyX 爵士音樂會（港幣350元起）。

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