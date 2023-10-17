足球｜巴勒斯坦主場或移師北非　阿爾及利亞足總承擔開支　尼斯後衛涉歌頌恐怖主義受查 (13:25)

巴勒斯坦隊在國內戰火不斷下，日前放棄參與在馬來西亞舉行的默迪卡盃邀請賽。他們在世盃外次圈被編入I組，對手分別為澳洲、黎巴嫩隊，以及今晚首圈馬爾代夫隊鬥孟加拉隊之勝方。

巴勒斯坦隊在世盃外次圈首戰先在下月16日作客黎巴嫩隊，該仗據報已因安全理由改至阿聯酋上演；同月21日硬撼澳洲隊，則是首場主場賽事。而阿爾及利亞足總昨發聲明，根據該國政府指示及巴勒斯坦足總的請求，將協助承辦巴勒斯坦隊在世盃外期間的所有官方及非官方賽事，並支付所有開支。不過，有關協定仍有待國際足協批准作實。

此外，法甲尼斯的阿爾及利亞國腳後衛艾泰，日前在社交網轉載一段由巴勒斯坦傳教士呼籲對猶太人施暴的片段，因而捱轟。儘管他及後發文致歉，並強調譴責一切暴力行為，尼斯檢察部門仍對其展開初步調查，指他涉嫌「歌頌恐怖主義」。

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