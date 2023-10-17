歐國外｜雲迪積克補時極刑絕殺　荷蘭挫希臘搶出線主導權 (12:23)

歐國外B組在法國隊6戰全勝提前出線後，由希臘及荷蘭隊爭奪餘下的次名出線席位。首循環以3：0大勝對方的荷蘭隊，在28分鐘有雲迪積克在禁區內被敵軍的高利爾基斯拉跌博得12碼，但上季曾效力曼聯半季的韋格賀斯操刀，被主隊門將華卓迪莫斯撲出。「橙軍」換邊後續久攻無果，至完場前才靠杜費斯被效力荷甲阿爾克馬爾的希臘隊前鋒柏夫列迪斯從後攬跌，贏得本仗第2個12碼；客軍這次改由雲迪積克主射命中，以1球驚險獲勝。

荷蘭隊賽後6戰12分，以較佳對賽成績反壓多踢一仗兼同分的希臘隊；後者下月最後一輪需主場惡鬥法國隊，令手握主導權的橙軍可謂出線在望。不過，教練朗奴高文仍對麾下表現不滿，稱理應早早奠定勝局，「我們好應該早點終結比賽，卻表現草率使對手得以換入多名前鋒放手一搏，令我們增添不必要的煩惱」。

同組另一仗，愛爾蘭隊由18歲白禮頓新星艾雲費格遜先開紀錄下，以作客以4：0大勝直布羅陀隊，賽後7戰得6分續居小組第5；直布羅陀隊則6戰全敗兼顆粒無收。

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