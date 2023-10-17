歐國外｜布魯塞爾槍擊案致兩球迷死　比利時對瑞典半場腰斬 (11:11)

相關報道：布魯塞爾槍擊案兩瑞典人死 疑兇網上稱向穆斯林報仇

事發於賽前約45分鐘，距離比賽場地博杜安國王運動場約5公里。當時瑞典隊球迷在比利時警方陪同下，從機場進入布魯塞爾市區。當地傳媒轉載懷疑事發片段，指疑兇當時從一部電單車下車，攜着步槍進入一棟大廈，並向最少一人開槍。事件最終導致2死1傷，兩死者據報當時均穿著瑞典隊球衣。

疑兇案發後離開現場，目前仍然在逃。英國廣播公司（BBC）報道，社交網流傳一條自稱為槍手的片段，並聲稱自己受極端組織伊斯蘭國啟發，以真主之名進行襲擊，並稱已殺害3人。比利時當局事後將恐襲警報提升至最高級別，將從恐怖主義方向調查案件，並呼籲布魯塞爾民眾留在家中、避免外出。

賽事方面，瑞典隊憑基奧基尼斯在15分鐘先開紀錄，但31分鐘被主隊射手盧卡古12碼操刀命中扳平。瑞典隊職球員半場得悉事件，隨即要求終止比賽，並獲主隊同意，最終在半場完結約一小時後宣告因安全理由腰斬。球迷被要求留在場內，並由當地警方協助疏散。

瑞典隊教練贊尼安達臣賽後嘆道：「當我得悉事件後，感覺很不真實，究竟我們現在活在什麼樣的世界？」他透露半場與一眾職球員討論，一致同意不繼續作賽，以表示對受害者及其家屬的尊重。次名的奧地利隊同日作客1：0小勝阿塞拜疆隊後，瑞典隊少踢兩仗下落後對方10分，肯定無法從外圍賽取得決賽周入場券；故此，效力曼聯的瑞典隊隊長域陀連迪路夫認為並無補賽必要，「球迷對我們而言很重要，我們想確保他們的安全。既然比利時隊已篤定出線，我們亦無緣晉級，我看已沒有重賽的必要」。

其他報道：美職︱美斯下月初再訪華 隨國際邁阿密友賽兩中超隊 球場鄰近酒店房價即急升逾倍