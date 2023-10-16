歐國外｜西班牙蘇格蘭土耳其齊闖決賽周　狂牛主帥：可淡化西足總前主席強吻醜聞　 (18:03)

巴塞隆拿19歲中場加維於49分鐘一箭定江山，助西班牙隊以1球小勝挪威隊，升上榜首兼與同分的次席蘇格蘭隊提早出線明夏決賽周。「狂牛」右閘丹尼爾卡華積稱，是次凱旋主因之一是令敵鋒艾寧夏蘭特無從發揮，「我們全隊球員積極防守，尤其不能讓夏蘭特能舒服接應傳球」。夏蘭特此仗只觸球17次和兩射1中。卡華積續稱這次歐國外並不易踢，「尤其是在初段作客不敵蘇格蘭，而且改由新帥迪拉富安迪領軍，令球隊突然間備受質疑」。

富安迪則強調狂牛必須出線，以淡化西足總前主席魯比奧斯在今夏的女子歐國盃頒獎禮上，強吻狂牛女足國腳珍妮花靴莫素及最終導致下台的事件。富安迪說：「這對所有人都是好事，因為我們可放多些時間在足球上。」至於有兩大球星夏蘭特及馬田奧迪加特的挪威隊，只能透過之後舉行的歐國聯附加賽，以爭取歐國盃決賽周入場券。

土耳其隊憑前鋒辛克杜辛尾段梅開二度，助球隊在D組以4球淨勝拉脫維亞隊，賽後7戰得16分，多隨後的威爾斯和克羅地亞隊6分，提早一輪出線決賽周。威爾斯憑富咸鋒將哈利威爾遜包辦兩球，主場以2：1挫克羅地亞，亦令「格仔兵」出線形勢急轉直下。

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