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歐國外｜西班牙蘇格蘭土耳其齊闖決賽周　狂牛主帥：可淡化西足總前主席強吻醜聞　 (18:03)

西班牙隊今晨（16日）在歐洲國家盃外圍賽作客以1：0挫挪威隊，在A組與蘇格蘭隊同告6戰得15分，領前多踢1場的挪威5分下，提早兩輪攜手出線。「狂牛」教練迪拉富安迪暗示，這次成功可淡化早前西班牙足總前主席魯比奧斯因今夏強吻風波最終下台的醜聞。同日D組土耳其隊主場以4：0大勝拉脫維亞隊，亦宣布取得決賽周入場劵。

巴塞隆拿19歲中場加維於49分鐘一箭定江山，助西班牙隊以1球小勝挪威隊，升上榜首兼與同分的次席蘇格蘭隊提早出線明夏決賽周。「狂牛」右閘丹尼爾卡華積稱，是次凱旋主因之一是令敵鋒艾寧夏蘭特無從發揮，「我們全隊球員積極防守，尤其不能讓夏蘭特能舒服接應傳球」。夏蘭特此仗只觸球17次和兩射1中。卡華積續稱這次歐國外並不易踢，「尤其是在初段作客不敵蘇格蘭，而且改由新帥迪拉富安迪領軍，令球隊突然間備受質疑」。

富安迪則強調狂牛必須出線，以淡化西足總前主席魯比奧斯在今夏的女子歐國盃頒獎禮上，強吻狂牛女足國腳珍妮花靴莫素及最終導致下台的事件。富安迪說：「這對所有人都是好事，因為我們可放多些時間在足球上。」至於有兩大球星夏蘭特及馬田奧迪加特的挪威隊，只能透過之後舉行的歐國聯附加賽，以爭取歐國盃決賽周入場券。

土耳其隊憑前鋒辛克杜辛尾段梅開二度，助球隊在D組以4球淨勝拉脫維亞隊，賽後7戰得16分，多隨後的威爾斯和克羅地亞隊6分，提早一輪出線決賽周。威爾斯憑富咸鋒將哈利威爾遜包辦兩球，主場以2：1挫克羅地亞，亦令「格仔兵」出線形勢急轉直下。

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