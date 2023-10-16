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美職︱美斯下月初再訪華　隨國際邁阿密友賽兩中超隊　球場鄰近酒店房價即急升逾倍 (21:18)

美職球會國際邁阿密近日宣布，將於下月初到訪中國友賽兩支中超球隊，陣中球王美斯有望繼今年6月隨阿根廷隊後，今年將第二度訪華於中國球迷面前獻技。消息一出隨即令球場鄰近酒店房價急升逾倍。

美斯今夏轉投國際邁阿密後，迅即在美職掀起「追星旋風」，包括一己之力協助贏得史上首冠北美聯賽盃，聯賽亦由包尾大幡蛻變成幾乎殺入季後賽的實力分子。據球會官網及內地傳媒報道，國際邁阿密將於下月到訪中國，11月5日先與青島海牛交手，3日後再鬥成都蓉城，美斯將是陣中一員兼兩場友賽都會上陣，預計兩場賽事最少可吸引逾5萬名球迷入場，門票價格尚待公布。有傳球會班主碧咸亦會訪華出席球會活動。

國際邁阿密正式公布「中國行」後，首站青島海牛主場附近的酒店房價已即時急升逾倍，最高由以往每晚數百元漲價至逾1600元。球會體育總裁及首席足球官基斯軒達臣也稱，這次中國行將是球會推廣重要一環：「今年贏得球會史上首項錦標後，到訪中國將是我們2023年重要的宣傳計劃。我們有信心到2024年時，球隊將更加成功。」

連同11月的球會友賽，美斯今年已是第二度訪華。他上次來華是今年6月代表阿根廷隊在北京友賽澳洲隊，美斯開賽僅2分鐘已先開紀錄，協助勝2：0。

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