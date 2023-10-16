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世盃外︱港足明晚作客不丹挑戰高原氣候　主帥安達臣信麾下能克服　續進攻以勝仗晉級 (19:36)

香港足球代表隊明晚（17日）出戰世界盃亞洲區外圍賽首圈次回合，作客對不丹隊，縱使首回合主場以4球大勝令出線形勢大好，加上將要面對這個南亞內陸國的高原氣候及球場質素等不利因素，不過港足主教練安達臣強調不會放棄進攻，會以勝仗晉級。

世界盃外圍賽 不丹vs.香港 周二晚上20：00開賽

港足上周四在香港大球場憑米高梅開二度，加上陳晉一建功及對手的烏龍球，在世盃外首圈首回合大勝4：0。不過，翼鋒艾華頓因傷退隊，後衛勞烈斯被所屬的中超球會大連人召回，補選了東方中場余在言及左閘黃梓浩。大軍上周五離港經曼谷及印度轉機後，上周六抵達不丹首都廷布，在當地舉行了3課操練。此外，有6名香港球迷亦到訪，將於明晚入場為港足打氣。香港足球總會在社交網提及，不丹足總的YouTube頻道或有賽事直播，但一切仍有待落實。

港足在2015年世界盃外圍賽曾作客對不丹，最終僅憑陳肇麒完場前的入球險勝1：0。8年前該仗大軍名單中，如今只餘門將葉鴻輝、中場鞠盈智及陳俊樂有隨隊。對於再次作客這個平均海拔逾2000米的南亞內陸國，36歲老將鞠盈智憶述，當年到訪天氣較寒冷，今次天氣沒想像中辛苦，「雖然在高海拔的球場訓練會辛苦少少，跑幾下已有些氣喘，不過對球員適應問題不大，但訓練球場質素欠佳，最重要反而不要因而受傷」。另一中場陳肇鈞則稱，經過連日操練，暫未受到高原氣候影響，向球迷表示不用擔心。

主教練安達臣亦提及，在不丹的訓練場及比賽球場的羌黎密塘體育場均是人造草，且質素欠佳。安帥今午聯同余在言出席賽前記者會時稱，很高興到訪不丹這個美麗國家，但強調不是來遊山玩水，「我們首要目標是能夠晉級，雖然這裏的空氣和草地跟香港不一樣，球員並不習慣在高原及人造草球場比賽，但相信他們能夠克服」。他又稱球隊會忘記上場大勝，當是一場重新開始的比賽，「我們會保持進攻風格，當作是0：0的比賽，不會因為有4球在手就放軟手腳」。至於艾華頓退隊，安帥稱仍有羅梓駿及艾華等球員可勝任右翼位置，同時提及安永佳及米高將來是再有機會同場攻堅，但稱像世盃外這類重要賽事不能測試太多。

亞運成員余在言亦稱，不會滿足於首回合勝4：0，「球隊目前士氣很好，如主教練所說，我們來到不丹是為了晉級及帶勝利回港，不會只滿足首回合贏，而是希望每場比賽都勝出」。

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