游泳世界盃｜何詩蓓50蛙平港績兼奪亞　不足10分鐘再戰100自封后　雅典站2金1銀收官 (00:53)

上周在游泳世界盃柏林站取得2金1銅的何詩蓓，轉戰雅典站延續勇態，她在強項女子20米自由泳以破賽會紀錄的1分55.03秒奪冠。這名港隊女飛魚昨於女子50米蛙泳初賽游出31.34秒，總成績第3躋身決賽，而她今晨在決賽再度推快時間，游出平港績的30.36秒，惟以0.13秒之微屆居亞軍。

何詩蓓短休不足10分鐘即出戰100米自由泳，她昨午在初賽以54.52秒、總成績第3位游入決賽，而她在決賽未受太大考驗，接近由頭帶到尾下以 52.55秒率先觸池，以00.77秒力壓瑞典籍星將施約唐奪冠，澳洲隊的甘寶姊妹邦德和嘉蒂，則分列第3、4位。何詩蓓賽後笑言：「我的腿現在不太舒服，但我只當這是一場訓練，你要繼續游下去，看看自己的能力」。

至於港隊新星張心悅在主項女子200米背泳，先於初賽以2分16.60秒排第8躋身決賽，而這名17歲小將在決賽游出2分13.87秒得第5名，澳洲籍星將愛瑪麥姬安以破賽會紀錄的2分06.02秒稱后。

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