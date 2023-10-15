英超｜曼聯賣盤告吹　傳格拉沙家族信兩年後市值100億鎊　卡斯米路掛彩雪上加霜 (22:51)

曼聯賣盤過程一波三折，今夏一度傳言有望易手予「92基金會」，卻最後無疾而終，據報失敗原因之一與格拉沙家族相信球會市值將可達100億鎊（約950億港元），以及計劃在2025年再次賣盤有關。此外，曾是入主曼聯的競爭者之一的英國首富拉特克里夫，其所領導的英力士集團（INEOS）據報將會洽談購入「紅魔」的25%股份。

另外，目前有8名傷兵的曼聯，證實再有31歲巴西國腳中場卡斯米路，在上周世界盃南美洲區外圍賽，於主場爆冷以1：1打和委內瑞拉隊中，因足踝受傷退下火線，暫未知傷情，但或無緣周三早上作客烏拉圭隊的世盃外。

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