欖球｜港隊亞洲七欖系列賽曼谷站力克日本隊封王　偕女欖奪世界挑戰者系列賽入場券 (21:53)

香港男子七人欖球隊上月底在杭州亞運成功衛冕，昨於亞洲系列賽曼谷站延續強勢，於小組賽連挫馬來西亞、新加坡及韓國隊，以B組首名出線4強。港隊今在4強面對阿聯酋隊未受考驗，以50：0大勝闖決賽，與老對手日本隊爭冠。

港隊在決賽與日本隊拉鋸，而杜靴迪在上半場中段突破重圍，為港隊先開紀錄，加上韋兆新踢入附加罰球，助港隊領先7：0；惟日本在完半場前把握港隊失誤，兩度達陣反超前12：7。港隊下半場極力反撲，李卡度建功及蔡紀駿梅開二度，領軍以26：12勇挫日本隊，全勝封王。

女子組方面，以A組次名晉級的港隊，在4強有高香慧、奧亞娜及藍嘉敏各建一功，以17：14險勝中國隊，殺入決賽。港隊在決賽面對日本隊，雖有陳穎在下半場達陣，但力戰下以5：29告負，屈居亞軍。

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