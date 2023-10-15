明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

奧運｜國際奧委會擬創辦電競奧運　印度爭取申辦2036奧運 (21:17)

國際奧委會（IOC）主席巴赫透露，會方正研究為電子競技（eSports）項目獨立創辦奧林匹克電子競技運動會，而非納入傳統奧運會項目。另外，印度總理莫迪確認將爭取申辦2036年奧運，稱這是「實現14億人民的夢想」。

電競項目近年備受關注，今年杭州亞運會更首次將其列入正式項目，其中港隊亦藉此摘下銀牌一面。對於未來電競會否入奧，IOC主席巴赫透露擬將其獨立出來，「據統計，全球現時約有30億人玩電子遊戲，其中5億人對電競感興趣，當中大部分是34歲以下的年輕人，這一點IOC非常看重，近年一直全方位協助其發展。而我已要求新一屆IOC電子競技委員會，研究創辦全新的奧林匹克電子競技運動會（電競奧運）」。而他又表示，屆時將為賽事制定標準，務求與開發商確保比賽項目的遊戲符合奧林匹克精神，「例如射擊的目標是物不是人」。

另外，未來3屆夏季奧運主辦國分別為法國巴黎（2024年）、美國洛杉磯（2028年）及澳洲布里斯班（2032年），而印度總理莫迪今出席IOC第141次全會開幕禮時表明申辦2036年一屆的立場，「印度將會不遺餘力爭取申辨2036年奧運，這是14億印度人民多年來的夢想」。而目前同樣有意申辦的國家還包括印尼、土耳其、墨西哥及波蘭。

其他報道：單車｜香港女子單車隊凱旋　總教練沈金康：幾乎穩奪公路賽巴黎奧運席位

其他報道：歐國外｜意大利大勝落後英格蘭3分　傳更多國腳涉非法賭博　知情人士：東拿利辛尼奧路賭上癮

其他報道：游泳世界盃｜何詩蓓雅典站200自奪金 連續兩周封后兼締大會紀錄

相關字詞﹕體育 編輯推介 奧運 電競 國際奧委會 巴赫 奧林匹克電子競技運動會 電競奧運 印度 莫迪

上 / 下一篇新聞