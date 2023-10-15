歐國外｜意大利大勝落後英格蘭3分　傳更多國腳涉非法賭博　知情人士：東拿利辛尼奧路賭上癮 (18:30)

意大利隊克服翼鋒費達歷高基艾沙因肌肉受傷缺陣，以及日前紐卡素中場辛度東拿利和阿士東維拉中場尼高路辛尼奧路，因涉嫌非法賭波退隊的逆境，憑中場邦拿雲度拉開紀錄，而他亦以34歲零53日成為隊史最年長開齋球員，加上前鋒杜文尼高貝拉迪梅開二度，中場法迪斯埋齋，以4球淨勝馬爾他隊，賽後5戰得10分，與以2：0勝北馬其頓隊、多踢1場的第3位烏克蘭隊同分，一起落後英格蘭隊3分。

然而，意軍周三凌晨作客大戰英格蘭前的壓力正與日俱增，事關該國專欄作家哥朗拿爆料，近日非法賭波的消息來自一名國際米蘭前球員的叔叔，而此人也是前意大利國腳前鋒巴洛迪利的好友。哥朗拿重申涉事球員除有祖雲達斯中場費基奧利、東拿利及辛尼奧路外，又提及羅馬守將薩利斯基，並說：「還有更多的國腳和球會會長參與。這不單是意甲，還有意乙和意丙等聯賽……有5至6間球會涉事。」

據報費基奧利及東拿利因賭博成癮需看心理醫生，哥朗拿說：「他們生病了，賭博就像毒品般令人上癮，兩人正在被足球體系吞噬。他們由最初只玩老虎機到最後視賭如命，這就是最終成為有組織犯罪受害者的原因。」另據意國傳媒報道，費基奧利在非法賭波平台上幾個月的消費逾100萬歐元（約823萬港元），並欠下巨債，之後又向東拿利和辛尼奧路推薦非法賭波網站。據報上述3人若最終罪成，或被罰停賽3年。

歐國外H組方面，曼聯鋒將海倫和中場基斯甸艾歷臣先後助攻丹麥隊友中場史高夫得手，助球隊主場以3：1擊退哈薩克隊，賽後與主場以3：0大勝芬蘭隊的斯洛文尼亞隊同是7戰得16分，分列次席和榜首。

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