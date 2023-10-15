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單車｜香港女子單車隊凱旋　總教練沈金康：幾乎穩奪公路賽巴黎奧運席位 (19:46)

香港單車隊的李思穎、梁氏姊妹寶儀及穎儀等亞運獎牌得主今午（15日）返港，總教練沈金康更透露，女子公路單車隊幾乎穩奪巴黎奧運席位，意味港隊相隔12年再有公路單車女將在奧運亮相。

單車隊在「女車神」李慧詩退役後，由中長距離組車手接棒擔大旗，並於杭州亞運以1金3銀2銅收官。女將楊倩玉在公路賽歷史性奪金，在場地賽伙李思穎贏得麥迪遜銀牌，兩人更跟梁氏姊妹寶儀及穎儀在團體追逐賽摘銅而回。

港隊總教練沈金康透露，由於楊倩玉和李思穎在杭州亞運的公路單車賽中，分別獲得冠軍及第8名，因此港隊的世界排名從第45躍升至第28，幾乎穩奪1個巴黎奧運席位，而參賽車手則有待選拔。港隊自2004年雅典奧運起，每屆都有公路車手取得奧運資格，惟女將僅黃蘊瑤曾於2012年倫敦奧運亮相，這意味港隊相隔12年，再有公路單車女將登上奧運舞台。

楊倩玉在亞運後曾指因身體狀况及家人健康而打算退役，但沈教練卻有信心對方改變想法，又稱楊倩玉與李思穎的女子麥迪遜組合、梁嘉儒和李思穎的男、女子全能賽，以及楊礎搖的女子爭先賽，亦有機會爭取巴黎奧運資格。

在今屆亞運取得2銀1銅的李思穎，對生涯首個亞運的表現感滿意，「這些獎牌讓我在成年組有個好開始。因為我在青年組成績好，不想別人覺得我起步好、衰收尾。這算是我在成年組的起步，希望以後有更好發展」。

這名22歲新星笑言，每日都在遊說楊倩玉一同爭取奧運資格，「我告訴她，沒了她不行，她也在考慮中。因為我們的麥迪遜奧運資格在邊緣位置，如果她在這個時候扔下我，我都幾慘」。李思穎坦承隊中多人都在勸楊倩玉留隊，相信她會為了自己堅持下去，而且奧運資格會是吸引對方留在隊中的誘因，因「奧運永遠是運動員的夢」。

單車隊成員獲2周假期，但李思穎在月底將赴洛陽出戰全國場地單車聯賽總決賽，下月中則轉赴日本出戰一連3項賽事。沈教練期望李思穎寓賽於操，衝擊奧運資格，而後者亦有類似想法，盼盡力縮窄與日籍星將梶原悠未的差距，「我在亞運看到跟他人的差距，希望可以爭取時間縮窄距離，現在算是衝勁十足」。她又稱日前在上海戰畢環崇明島國際公路單車賽後，心態上亦有成長，「以往不論公路或場地賽，只要很多人我都會怯，但今次我盡力克服心理關口，行到幾前得幾前」。

至於梁氏姊妹寶儀及穎儀在團體追逐賽贏得銅牌後，異口同聲指出獎牌堅定自己繼續單車生涯的決心，又稱期望嘗試在麥迪遜賽有所突破。

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