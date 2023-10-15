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網球｜費蘭迪絲港網賽激戰近3小時反勝封后　中台組合女雙爆冷奪冠 (20:24)

保誠香港網球公開賽昨於維多利亞公園網球場舉行決賽日，其中21歲加拿大籍新星莉拉費蘭迪絲力戰近3小時，以盤數2：1反勝27歲捷克籍好手施妮雅高娃，在女單封后。至於年輕中台組合湯千慧／曹家宜則爆冷於女雙奪冠。

曾於2021年殺入美網決賽的莉拉費蘭迪絲，昨面對此前未輸一盤的東京奧運女雙金牌得主兼7屆大滿貫女雙冠軍施妮雅高娃，雙方曾在去年法網64強交手，當時費蘭迪絲以直落兩盤取勝。

今仗施妮雅高娃首盤兩度打破對方發球局下先取一盤6：3。惟次盤初段左大腿疑拉傷下，一度須即場治理包紮，曾接連被破發落後至局數0：4，即使她及後表現回勇一度連追3局，仍輸4：6被扳平盤數。決勝盤初段她因重心傾向右腳下致雙腳均受傷，但堅持不退賽續戰仍無力回天，費蘭迪絲在關鍵的第9局破發後，再贏一盤6：4，盤數2：1反勝封后。

女雙方面，早前曾戰世都世大運的23歲中國隊球手湯千慧，伙拍年僅19歲的中華台北隊新星曹家宜以非種子身分參戰，結果二人一路力退多名種子組合，包括昨晚戰至決勝盤擊敗2號種子的波蘭／俄羅斯籍組合卡塔娜比達／馬露莎娃。今日決賽惡鬥3號種子的格魯吉亞／白俄羅斯籍組合卡拉舒蓮高娃／莎絲洛域，激戰1小時33分鐘後以7：5、1：6、11：9險勝，奪得二人合作以來首個WTA巡迴賽錦標。

另外，波蘭籍好手侯卡錫今於上海大師賽男單決賽，以盤數2：1險勝5號種子的俄籍名將羅比夫，奪得生涯第2座ATP 1000賽事錦標。

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