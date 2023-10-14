歐國外｜麥巴比C朗盧卡古齊建功　法葡比3軍率先出線　C朗盼沒傷病明年參賽 (22:16)

經歷夏季轉會皇家馬德里不成，美斯和尼馬又先後離隊，新一季基利安麥巴比在巴黎聖日耳門（PSG）的發揮亦起伏不定，過去4場的球會賽事更顆粒無收。惟回到法國大軍的麥巴比，依舊是無人能擋。今晨法國作客荷蘭的B組焦點大戰中，麥巴比開賽僅花7分鐘就先接應傳送凌空掛射建功，再在53分鐘禁區外妙射轟破「橙軍」大門，最終以2：1獲勝，外圍賽6戰全勝並提前兩輪鎖定決賽周資格。

麥巴比已在國際賽攻入42球，超越名宿柏天尼躋身國家隊射手榜第4名，距離國家隊隊友兼入球紀錄保持者基奧特只差12球。法軍教練迪甘斯賽後明言：「我從來沒有擔心過基利安的狀態。當他的表現如這晚這樣（出眾）的話，我們面對任何對手都會更易勝出。」

與麥巴比一樣，今夏身陷車路士、國際米蘭及祖雲達斯三方轉會風波，更曾被國米球迷安上「叛徒」之名，但最終轉會羅馬後重獲新生的盧卡古，今以「歐洲紅魔」比利時隊長身分，領軍作客3：2擊敗F組強敵奧地利隊，並以6戰得16分提早出線。比軍翼鋒盧克巴基奧此仗首次為國家隊建功即連下兩城，而盧卡古也在58分鐘為比軍攻入第3球。值得一提的是，這已是盧卡古包括球會及國家隊近9仗取得的第10球，有望一洗去年卡塔爾世界盃「敗家仔」惡名。

比起仍在歐洲主流聯賽發威的麥巴比及盧卡古，在卡塔爾世盃表現一般，其後離開歐洲球壇加盟沙特阿拉伯球隊艾納斯的葡萄牙隊長C朗，近季常被球迷嘲諷已是「明日黃花」。不過他在J組主場3：2險勝斯洛伐克隊一役中，上半場29分鐘先藉12碼中鵠，下半場72分鐘再在門前撞射得手，不單領葡軍7戰全勝強勢殺入決賽周，其國際賽入球總數也增至125球。意氣風發的C朗賽後也直截了當表明：「我仍希望可以征戰2024年的歐國盃。現時距離決賽周尚有很長時間，希望到時我不會受傷病影響，仍可以最佳狀態示人。」

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