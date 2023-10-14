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游泳世界盃｜何詩蓓200自勇闖決賽　今晚雅典站爭金　張心悅100背無緣晉級 (16:40)

香港「女飛魚」何詩蓓今午（14日）出戰游泳世界盃雅典站，於女子200米自由泳初賽游出1分58.78秒，總成績次名晉級晚上11時32分的決賽，力爭連續兩站奪冠。

何詩蓓上月底在杭州亞運狂攬2金1銀3銅後，隨即轉戰一連3站的游泳世界盃，這名25歲港隊「女飛魚」上月先在柏林站贏得2金1銅，本周赴希臘出戰雅典站延續強勢，她在女子200米自由泳初賽第7組登場，以1分58.78秒排小組首名，總成績僅慢新西蘭隊的Erika Fairwether 00.99秒晉級決賽。

至於港隊17歲小將張心悅同在今站賽事亮相，她在女子100米背泳初賽游出1分02.58秒，總成績排第9，僅慢第8的荷蘭隊泳將Maaike De Waard 0.28秒無緣決賽。

另外，中國隊星將張雨霏在女子200米蝶泳決賽以2分03.73秒強勢稱后，贏得生涯第40面世界盃獎牌，成為中國泳隊第一人。

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