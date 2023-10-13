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奇聞｜亞運後上奪金台將黃玉霖「風水輪流轉」　台南全運提早慶祝遭逆轉失金 (21:19)

俗語有云「風水輪流轉」，中華台北隊選手黃玉霖早前在杭州亞運男子3000米接力決賽，憑關鍵伸腳「壓線」，以0.01秒之微反壓衝線前已提早慶祝的韓國隊摘金。惟這名創造奇蹟的好手，今（13日）卻自己犯下相當錯誤在台南市全運會失金。

在本月初的杭州亞運速度輪滑男子3000米接力決賽，由陳彥成、趙祖政及黃玉霖組成的中華台北隊，雖在末段仍落後，但因韓國隊的鄭喆元以為穩勝，放慢腳步並展開雙臂慶祝勝利之際，後上的黃玉霖伸出左腳「壓線」，與韓國隊接近同時衝過終點。韓國隊賽後還拿起國旗繞場慶祝，直至終點視像判決出爐，才得悉真正贏家是以4分05.692秒、0.01秒之微跑出的中華台北隊，亦令鄭喆元與崔仁浩因此失去豁免兵役的大好機會，成為一時熱話。

未料到的是，黃玉霖今出戰台南市全運會時，卻在男子1000米爭先賽決賽末段以為勝券在握下提早慶祝，被其亞運隊友趙祖政衝線一刻以0.03秒之差壓過失金，犯下相當錯誤令外界震驚。他賽後承認是自己的失誤，但會「繼續秉持不放棄精神，明天還有接力賽，我會繼續努力」。

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