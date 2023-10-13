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澳門大賽車︱歐陽若曦轉戰大灣區GT盃打頭陣　冀寓賽於操展望下屆世盃爭佳績 (18:50)

第70屆澳門格蘭披治大賽車將於下月11至12日及16至19日分兩周舉行，前屆盟主兼4屆澳門冠軍的香港車手歐陽若曦（Darryl）稱，今年因專注車隊工作及家庭而未能經常參賽下，今屆將轉戰首周舉行的大灣區GT盃打頭陣，冀寓賽於操展望明年再於GT世界盃爭佳績。

歐陽若曦在去年澳門GT世盃因捲入意外而未能完賽，今年捲土重來第19次參加澳門大賽車。他稱今年一直專注車隊工作和家庭，未能經常參加比賽下，決定今年不參加GT世盃，轉戰屬亞洲賽的大灣區GT盃，駕駛55號Mercedes-AMG GT3戰車力爭個人在澳門第5個冠軍。他透露早前已在馬來西亞試車兩天，「疫情時次次比賽都無乜機會試車，我都希望可以累積返多點比賽經驗、投放更多時間訓練，下年可參與返多點賽事」。

澳門GT世盃繼2019年後再度重臨東望洋賽道。Darryl的香港車隊Craft-Bamboo Racing將以廠隊身分參賽，今屆目標是在兩周雙線賽事都能奪冠，將會派出兩部戰車參戰澳門GT盃，爭取在澳門大賽達成三連霸。外形車花設計滲入日式街頭元素，包括有「神奈川沖浪裏」浮世繪藝術品，以及在車門上繪有河豚或海鷗圖案。他透露屆時將由兩名歐洲車手參賽，詳情之後再作公布，而車隊將有一名菲律賓籍的18歲女車手爭取參與一級方程式賽事。

而兩部戰車前往澳門參加GT盃前，今起一連3日於中環海濱活動空間舉行的「BAM Festival」公開展出，讓香港車迷先睹為快。

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