歐國外｜蘇格蘭不敵西班牙陷「雙失」　意軍東拿利辛尼奧路涉賭受查提早退隊 (20:30)

蘇格蘭此戰本有機會先開紀錄，效力國家隊時表現神勇的曼聯中場麥湯米尼60分鐘左路妙射罰球得手，惟VAR覆核後指蘇軍中堅積克亨特利越位在先入球無效。大難不死的西班牙戰至73分鐘，終憑艾華路莫拉達插水式頭槌建功，加上86分鐘由首次替國家隊上陣的奧漢辛斯特錦上添花，2球淨勝客軍而回。西班牙賽後5戰4勝1負得12分，比榜首蘇格蘭少3分但踢少1場，尚有望搶回A組榜首之位。

報回首循環落敗之辱的狂牛軍團，教練迪拉富安迪賽後自然表示滿意：「我們表現得非常成熟，球隊有不同的應敵策略，而且知道應該如何取勝。」至於蘇格蘭教練奇勒則顯然非常不滿意球證判決，直指「球證首先覺得我們侵犯對方門將在先，當VAR發現我們沒有犯規時，又改稱越位在先。到底麥湯入球作廢真正原因是侵犯門將，還是越位？坦白講，我自己都不知道。」同時，位列A組第3名的挪威隊就靠星級射手艾寧夏蘭特重拾射門鞋梅開二度，作客4：0大勝塞浦路斯隊。挪威賽後6戰得10分，下場主場對西班牙一役，將是他們爭取直接出線決賽周資格的「生死戰」。

另一方面，目前效力英超球會紐卡素及阿士東維拉的意大利國腳辛度東拿利及尼高路辛尼奧路，因涉嫌非法賭波而須接受調查，2人並已退出意大利國家隊。

根據意大利傳媒指出，都靈檢察官辦公室職員早前曾到訪國家隊訓練營，並與東拿利及辛尼奧路會面。2人俱涉及違反球員投注規定，當中辛尼奧路疑在效力羅馬時，投注他有份參與的意大利盃比賽。如指控屬實，2人隨時要面對長期停賽。此外，意大利下星期將作客同組最強勁敵兼在榜首領先6分的英格蘭隊，大戰前夕突然失去主力中場雙將，對新任意軍主帥史巴利堤肯定有負面影響。

其他報道：杭州亞殘運｜港隊派98人出戰11項目 四朝元老陳浩源盼最後探戈奪金圓夢

其他報道：澳門大賽車︱歐陽若曦轉戰大灣區GT盃打頭陣 冀寓賽於操展望下屆世盃爭佳績

其他報道：高爾夫球｜沙特LIV巡迴賽被拒計算入世界排名 48球手勢緣盡大滿貫巴黎奧運

其他報道：世盃外｜6名香港球迷隨作客不丹挑戰高原氣候 逾萬旅費只為撐港足