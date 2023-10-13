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國際友賽｜日本4：1大勝加拿大取五連勝　李康仁領韓國4蛋贈突尼斯 (21:38)

日本及韓國隊今晚（13日）分途主場友賽大勝。「藍武士」半場已領先3球下，以4：1大勝加拿大隊，近况5連勝；「太極虎」則憑上周在杭州亞運協助奪得金牌的李康仁於下半場3分鐘內梅開二度，以4：0輕取突尼斯隊。

日本隊於新潟體育場出擊，獲重召的摩納哥中場南野拓實復任正選，開賽僅2分鐘便由田中碧的遠射先開紀錄。加拿大隊的拜仁慕尼黑左閘艾方素戴維斯於18分鐘被門將大迫敬介撲跌博得12碼，但里爾前鋒約拿芬大衛主射，被大迫敬介將功補過捉到路救出。戰至39分鐘，艾方素戴維斯解圍前鋒淺野拓磨的傳中時，「省」中門將自擺烏龍，加上中村敬斗於42分鐘建功，藍武士半場已領先3：0。田中碧於下半場初段再入一球梅開二度，終以4：1擊敗完場前「破蛋」的加拿大隊，自6月起取得友賽5連勝，下仗於下周二到神戶友賽突尼斯隊。

另邊廂，韓國隊在首爾世界盃體育場出擊，熱刺球星孫興慜只列後備未有落場，半場與突尼斯隊互交白卷，戰至55至58分鐘，巴黎聖日耳門（PSG）中場李康仁直入罰球，以及前場逼甩皮球後快射得手，加上對手的烏龍球及黃義助補時埋齋，終大勝4：0，主帥奇連士文2月底上任後首次取得兩連勝，下周二轉到水原友賽越南隊。

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