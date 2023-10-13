杭州亞殘運｜港隊派98人出戰11項目　四朝元老陳浩源盼最後探戈奪金圓夢 (19:26)

杭州亞殘運將在本月22日至28日舉行，港隊將派出由176人組成的代表團前往當地，當中98名運動員分別出戰11個項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、賽艇、射擊、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及輪椅網球。

殘疾羽毛球隊的「四朝元老」陳浩源在上屆雅加達亞殘運，曾於WH2級男單項目摘銀而回，現年38歲的他透露在東京殘奧過後，因身體原因已有退役念頭，近1年受椎間盤突出及韌帶傷患影響，惟有未竟之志而決定拼至來年巴黎殘奧，「上屆東京殘奧後，我已想退役，但一來不滿意獎牌顏色，希望再做好點，二來我們因疫情兩年沒比賽，我不想打一屆殘奧就退，不如捱多3年至巴黎殘奧。有人叫我再捱多3年到名古屋殘奧，但身體告訴我不行了。我為了做好今屆亞殘運及殘奧，放在球場的時間多過以前，但在醫療室的時間都多過以前。輪椅羽毛球也是對身體要求高的項目，38歲不是一個可以開玩笑的年紀」。

陳浩源坦承不捨運動員生涯，盼盡力作賽不留憾，而今屆基本目標贏獎牌，並渴望能戰勝宿敵、日籍世界一哥梶原大暉，以金牌為其亞殘運生涯劃上完美句號，「有好多人留言，『只要有他，你都不用指望贏金牌』，我們付出很大努力，希望證明我們做得到，即使輸我都要大家拍爛手掌」。他又指過往殘疾羽毛球隊試過只得自己一人、陷入被踢出體院精英項目的邊緣，到現時有朱文佳、王鎮炎、蔡詠琪等人接棒，自己亦感安慰，「我肯定殘疾羽毛球隊在我退役後，仍會有好成績，我由一個人捱到有一個團隊，都是開心的」。

至於同為「四朝元老」的輪椅劍手余翠怡，以及硬地滾球隊代表梁育榮，則異口同聲表示期望享受比賽。余翠怡在上屆雅加達亞殘運得1金2銀2銅，她笑言自細出道因此較多比賽經驗，但近年有感比賽打一次少一次，故此會好好珍惜機會。余翠怡續指，自己將參與6個項目，包括個人及團體賽各3項，因此體能要求更高。由於亞殘運為巴黎殘奧計分賽之一，她期望衛冕A級個人女子花劍外，亦盼在個人重劍銅轉金，「巴黎殘奧改制，每個運動員可參加3個人項目，我好希望成為香港首個在殘奧會參加3項的運動員。我在單項目出線的機會已達9成半，若有更高世界排名，在殘奧對陣線路更有優勢」。

至於上屆無緣獎牌的硬地滾球隊大師兄梁育榮，在今屆將捲土重來，在BC4級出戰個人賽之餘，亦會伙張沅角逐雙人賽。他直言這5年來學識享受比賽，「我想在比賽場上打好每一球，也期望香港市民看到我們比賽、為港隊打氣，因為得到他們支持，令我倍感鼓舞」。

杭州亞殘運將由香港電台直播，三人異口同聲指出，期望巿民可繼續支持港隊，提高各界對殘疾運動員的認可。

其他報道：世盃外｜6名香港球迷隨作客不丹挑戰高原氣候 逾萬旅費只為撐港足

其他報道：世盃外｜哥連斯首入場見證米高港足開齋 稱兒子仍有改善空間

其他報道：世盃外︱港足首回合主場4球大勝不丹 米高陳晉一國際賽開齋 10259人入場

其他報道：世盃外｜港足半場4球領先不丹 足總為亞運隊辦致謝儀式 門票加價無損球迷興致