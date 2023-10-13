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世盃外｜6名香港球迷隨作客不丹挑戰高原氣候　逾萬旅費只為撐港足  (16:00)

香港足球代表隊昨晚（12日）在世界盃亞洲區外圍賽首圈，在香港大球場以4：0大勝不丹隊先拔頭籌。大軍今午離港，備戰下周二作客次回合。與此同時，有6名香港球迷亦已準備好前往這個高原氣候的南亞內陸國，帶齊裝備兼花逾萬元旅費，一切只為繼續撐港足。

港足下周二將作客到海拔2300米高的羌黎密塘體育場對不丹隊。將第20場作客看港足比賽的死忠球迷恆仔透露，在7月底世盃外抽籤落實港足對不丹隊後，隨即與多名球迷安排作客行程，準備下周日凌晨聯同Joseph及周先生等5名香港球迷出發，先由香港飛去泰國曼谷，然後再到不丹，下周四返港，行程5日4夜，除了帶備羽絨或風褸等應對高原氣候，又將穿上特別印有比賽資料的T恤到場撐港足，「基本上我為睇波先去旅行，否則都未必出外。香港隊令我去了很多地方，去過蒙古、越南海防，幾肯定若不是睇波我都未必會去的地方，像有個機會給我認識世界。今次估計去到當地氣候是有點挑戰，都會帶定高山藥等」。若港足晉級世盃外次圈，恆仔笑言之後作客會更加有挑戰，「伊朗、烏茲別克、土庫曼，3個地方都想去」。

球迷周先生稱今次是網上聯繫不丹的旅行團，安排由曼谷到不丹的行程兼辦理簽證，每人費用約1700美元（約1.33萬港元），問到為何願意花數萬元去不丹，他說：「因為香港隊囉，若不是為睇港足，相信都不會去不丹。現時去不丹仍要跟團，我們提及今次來是想睇波，對方亦已安排好門票」。

自1995年開始留意香港足球的周先生，自從2018年底在電視直播留意到恆仔他們作客入場看港足東亞盃外圍賽，感覺開心有氣氛而自此「入坑」，將第5次作客看港足，「即使今次得6個人去，現場都可以好有氣氛」。

此外，香港足總表示，由於後衛勞烈斯獲教練團批准提前離隊，返回所屬的中超球會大連人，以及理文入籍翼鋒艾華頓因傷退隊，補選了東方左閘黃梓浩及中場余在言隨隊出征。而效力中甲廣西平果哈暸的前鋒安永佳則留效繼續隨隊。大軍今午登機赴曼谷，停留一日後明日經印度轉機前往不丹首都廷布。

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