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世盃外｜哥連斯首入場見證米高港足開齋　稱兒子仍有改善空間 (23:19)

香港足球代表隊今晚（12日）在世界盃亞洲區外圍賽首圈，首回合主場以4：0輕取不丹隊，其中第2次為港足上陣的非裔入籍前鋒米高，終取得首個國際賽入球兼梅開二度，其晨曦名宿父親哥連斯也稱對此感自豪，惟認為兒子還有改善空間。

首度取得國際賽「士哥」的米高，賽後當選賽事最佳球員，他提及其晨曦名宿父親哥連斯要求甚高，自感本仗必須取得進帳，希望入球陸續有來，又透露父親賽後跟他說「你終於可以用頭入球了」。米高在75分鐘傷出，他透露在德國時大腿已有輕傷，但相信不會影響其隨隊出征次回合。

米高上月友賽10：0大勝文萊隊首為港足上陣，但只有兩個助攻未有入球，賽後笑言會被父親被殺掉。哥連斯今晚首次入場看兒子代表港足比賽，他向本報笑言的確對兒子上仗未能入球感不滿，「上次我在尼日利亞，所以今次入場看他，我賽前跟他說一定要入球，他說會做到」。兒子最終梅開二度，哥連斯雖稱對此感自豪，惟還有改善空間。他續說，米高在香港出生，故帶他回來回饋港足是正確決定。

同樣獲得大港腳生涯首球的陳晉一，賽後亦對此興奮莫名，「還要有這麼多球迷見證，好開心」。效力傑志的他因球會未放行，未能代表港足出戰杭州亞運，他坦言未能成為締造歷史一分子固然可惜，「但足球有時是這樣，自己都很專注為球會出戰亞冠，看見港足不論一隊還是亞運隊都有成績，自己都很高興」。此戰司職左翼的他強調，不論出任左閘或左翼都欣然接受，「有能力踢兩個位置，對教練部署和自己足球生涯都是好事」。

港足主教練安達臣賽後說，滿意麾下在上半場創造並把握入球機會，但對換邊後的表現稍有微言，「在更衣室已提醒下半場不能怠慢，球員卻停止逼搶、進攻侵略性下降。不過，我們此仗贏4球，不需要對此感到失望」。艾華頓下半場因傷退下火線，安達臣透露對方周二已觸傷膝蓋，但賽前早上經檢查後可如常上陣，球隊將進一步評估其傷勢。除了傷兵問題，安帥亦指出在中國聯賽效力的安永佳及勞列斯，均被所屬球會要求戰畢此戰後歸隊報到，恐無法隨隊出征下周二的次回合，批評在國際賽期仍安排聯賽是愚蠢，「我不可能只帶16名球員去不丹，我們稍後會就此情况作進一步決定」。港足明午起程先到曼谷，周六再到印度轉機赴不丹。

不丹隊下仗將回師位於海拔2300米高的羌黎密塘體育場迎戰港足，主帥比馬多治認為這或成球隊下仗爭勝優勢，「我們習慣了高原氣候，來到香港都沒大礙，但港足作客來不丹或會感呼吸困難，加上當地的天氣和主場球迷助威，這些都讓我們可以更正面去思考下仗」。

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