世盃外︱港足首回合主場4球大勝不丹　米高陳晉一國際賽開齋　10259人入場 (21:55)

港足上周在杭州亞運取隊史最佳第4名完成後，當中前鋒安永佳等6名球員回歸大港腳後，此戰悉數先列後備。效力德丙恩高斯達特二隊的19歲中鋒米高則繼上月對文萊隊後，連續兩仗擔正攻堅。

面對排名低36名的不丹隊，世界排名第148的港足甫開賽即水銀瀉地狂攻，巴西裔入籍右翼艾華頓於2分鐘及4分鐘先後右路施射，同告中柱彈出。不過，港足仍在10分鐘由米高接應黃威開出角球頂入，取得個人國際賽生涯首球。兩人6分鐘後再度聯手，由黃威右路傳中予米高再度近門迎頂得手。

港足取得兩球優勢後得勢不饒人，多次起腳讓敵軍門將古龍甚為狼狽。28分鐘，艾華頓後場截去皮球，再長傳予此仗再任左翼的陳晉一邊走邊射破網，這名21歲小將同樣首為大港腳建功。7分鐘後，艾華頓禁區內起腳被門將擋出後，客軍後衛羅保倒地之下將球踢入自家網窩內，令港足半場以4：0遙遙領先。

不丹隊經半場調整，換邊後終取得攻勢，「不丹C朗」基治辛、京加旺卓克及祖佳爾先後起腳挑戰港足大門，均無法攻破門將葉鴻輝的十指關。港足64分鐘換入亞運成員安永佳、胡晉銘，以及老將中場鞠盈智，讓安永佳與米高兩大射手首度同場合作，惟米高於75分鐘傷出，令兩人連線僅維持約10分鐘。安永佳在87分鐘有入球機會，但離門3碼撞射中柱失機，終維持4球大勝。

世盃外｜港足半場4球領先不丹 足總為亞運隊辦致謝儀式 門票加價無損球迷興致

世盃外｜港足乘亞運佳績氣勢明晚主場強攻不丹 將帥呼籲球迷入場協助爭勝