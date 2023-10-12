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馬術｜華天坐騎對管制藥物呈陽性反應　國家隊被褫奪巴黎奧運團體三項賽資格 (17:52)

國際馬術聯會（FEI）今晨（12日）宣布，取消中國馬術隊明年參加巴黎奧運的團體三項賽資格，改由日本隊頂上，理由是國家隊選手華天的坐騎在6月的奧運團體資格賽中，對管制藥物烯丙孕素（Altrenogest）呈陽性反應。

巴黎奧運馬術團體資格賽於6月在愛爾蘭舉行，當日中國馬術隊派出華天等4名選手出席三項賽，他們最終獲得亞軍和取得巴奧參賽權，冠軍和季軍分別是澳洲和日本隊。華天發表聲明確認前日接獲FEI通知，其巴奧資格賽成績已被取消，理由是他的馬匹Chicko被驗出含有通常用於控制馬匹發情的管制藥物烯丙孕素，而經調查後，證實該藥物濃度極低，只及治療劑量的1%，或與馬房污染有關。

此外，FEI向華天罰款3500瑞士法郎（約3萬港元），但不需停賽。33歲的他在周日落幕的杭州亞運中，奪得馬術三項賽個人和團體賽兩面金牌，並曾在2014年仁川亞運的三項賽個人賽摘銀。中國馬術協會對FEI今次的決定「深感震驚」，但完全接受，並承諾「維護馬術運動的乾淨和純潔」。華天則向國家隊和隊友表達深表歉意和「深感自責」，並強調這次事件「警示我仍需提高管理水平，加強專業學習」。

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