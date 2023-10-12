世盃外｜港足前鋒安永佳與美斯等眾星「同框」官方宣傳圖　稱是近期另一自豪時刻 (14:00)

FIFA在世界盃社交網上載一張合成隊照，揀選了11名即將參與今輪世盃亞洲區或南美洲區外圍賽的球員，帖文寫上「兩個洲份，一個目標」，包括在杭州亞運助港足歷史性取得第4名的成員之一安永佳（Matt Orr），其前方正是美斯，身旁為巴西隊門將艾利臣比加，同框的南美球星還有智利隊前鋒阿歷斯山齊士、烏拉圭隊中場費達歷高華維迪、哥倫比亞隊翼鋒路易斯迪亞斯，以及厄瓜多爾隊前鋒安拿華倫西亞。其餘亞洲代表包括印尼、孟加拉、關島及斯里蘭卡的球員。

有港足球員能夠與眾星同框，圖片立即在本地球圈瘋傳，引起不少本地球迷到帖文留言「We Are Hong Kong」。對於這次「揚威海外」，安永佳向《明報》稱：「老實說這是有點不真實，有點實現了夢想。」他認為這是繼杭州亞運取得好成績後，「另一個感到自豪的時刻」，稱會繼續努力。

港足將於今晚8時出戰世盃亞洲區外圍賽首圈，首回合在香港大球場對不丹隊，而賽前約晚上7時40分，在場內會有港足亞運隊致謝儀式。

香港vs.不丹 香港大球場 周四晚上20：00開賽 票價：$200/50（港台電視32台直播）

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