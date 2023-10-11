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游泳｜相隔4年再戰泳賽　亞運田徑港將李紫桃D1學界游50自締PB (20:26)

港九區學界D1游泳比賽今早（11日）假九龍公園上演，港大同學會書院的「學界飛人」李紫桃驚喜現身參賽，更於女甲50米自由泳初賽游出個人最佳成績，另於100米自由泳及接力賽也順利達標，為母校爭取分數。即使未如田徑賽得第1，但她也笑言：「今日表現有100分！」

早前戰畢杭州亞運的田徑港將李紫桃，平日多在泰坦場作賽，但今日卻為母校出戰泳賽，爭分護級。她在上午的女甲50自初賽游出31.38秒，總成績第13無緣決賽，但也成功達標獲得分數。她在上岸後表現興奮，為相隔4年再戰泳賽並破PB感高興，「我在比賽前有跟教練水1小時，已覺得好辛苦、好像快要遇溺，也擔心今日游不好影衰學校」。

在下午的賽事，李紫桃於女甲100自初賽以1分18.52秒排第15，在4x50自接力為港大同學會書院打頭陣，伙隊友以2分06.49秒排第7殺入決賽。李紫桃小學時水陸雙棲，不論游泳或田徑也在全港學界賽殺入決賽，但她直言跑步更加有趣，才選擇以田徑為主項。對於今次再戰泳賽，她直言心肺能力有待加強，但仍為母校搏盡無悔，「我在小學6年級之後沒正式練水，原本比賽的目標也是爭達標分。因為對我們這些游水不太強的學校而言，每1分都好重要」。

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