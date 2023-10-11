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世盃外｜港足乘亞運佳績氣勢明晚主場強攻不丹　將帥呼籲球迷入場協助爭勝 (20:45)

香港足球代表隊將於明晚（12日）8時出戰世界盃亞洲區外圍賽首圈，首回合在香港大球場迎戰不丹隊，乘剛於杭州亞運取佳績後主場出擊，將帥賽前再次呼籲球迷入場協助爭勝。

香港vs.不丹 香港大球場 周四晚上20：00開賽 票價：$200/50（港台電視32台直播）

現時世界排名145名的港足，將於2026年世盃外亞洲區首圈，面對排名186名的南亞內陸國不丹隊，明晚先主場踢首回合，下周二作客次回合，兩回合勝方將晉級世盃外次圈。

港足繼上月初在主場友賽10：0大勝文萊隊，剛於杭州亞運取得歷來最佳成績的第4名，明晚乘勢主場出擊，港足主教練安達臣在賽前記者會上表示，未來一周面對兩場重要的世盃外首圈，希望得到球迷入場，「今仗對我們來說是重要的考驗，是不容易的比賽，因此更需要得到球迷入場支持港足」。後衛勞烈斯也呼籲球迷入場支持球隊。

入籍翼鋒艾華頓今晚在賽前公開操練部分，僅參與折返跑後便到場邊，要由軍醫檢查大腿肌肉。安達臣解釋，這名32歲翼鋒在上周六為理文出戰港超後，不想他太操勞，因此昨日亦未有完全參與操練，「更重要是確保他明天能有十足狀態迎戰」。

對於今次港足將是兩名前鋒安永佳及米高首次同時入選，安達臣僅稱高興有更多有質素的球員，提及安永佳昨在中甲踢足90分鐘，亦知他總會盡力為港足比賽。

港足亞運隊取佳績，有6名成員續入選，勞烈斯稱對年輕港將的成績感到非常驕傲，他也會盡力協助力保不失，「他們表現很好，帶給大家驚喜，希望港足都能夠有好表現」。安達臣稱球隊在亞運時踢出士氣，「奮鬥到最後一分鐘，當穿上港足球衣，就要交出好表現，希望將來球隊能夠一直做到這一點」。

港足與不丹隊過去曾在2015年的世界盃外圍賽次圈同組，最終港足兩仗皆勝，分別在主場大勝7：0，以及作客小勝1：0。不丹隊陣中頭號球星為效力印尼乙組球會斯里維加亞的27歲翼鋒基治辛（Chencho Gyeltshen）。綽號「不丹C朗」的他，2015年亦有隨隊作客香港。不丹隊上周六起在泰國集訓4日，上月曾作客友賽澳門隊備戰小勝1：0；球隊近年踢法主張保持控球，同時利用兩翼突破製造威脅，當中翼鋒京加旺卓克（Kinga Wangchuk）具備不俗速度及盤扭能力，或成該隊「偷襲」港足的武器。

基治辛提及，相比2015年時對港足的陣容，只有他和一名門將仍在陣，知道港足不易對付，但稱不丹隊現有陣容有不少年輕球員，有一定活力，會努力應戰。

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