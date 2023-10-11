港隊｜吳翹充退役後擬轉職教練　培育港隊體操新人 (19:43)

4名港將今出席安達人壽保險香港有限公司舉辦的「星鑽人生」啟動禮暨品牌大使任命儀式，為該公司出任品牌大使。其中剛於杭州亞運戰畢告別戰的體操「吊環王子」吳翹充，笑言至今仍心繫賽場，並透露未來打算轉任教練，繼續貢獻香港體操界，「希望能在前線延續運動員的生命，未來帶更多後輩出外比賽」。

在亞運網球男單戰至8強的19歲新星黃澤林，近日已轉戰ITF M15多哈站並奪得亞軍，行程忙碌的他透露及後將會稍稍休息，再北上深圳出戰下周日展開的ATP挑戰賽羅湖站。而在亞運花劍個人及團體賽摘銅的蔡俊彥，則表示接下來將備戰巴黎奧運積分賽，下月初赴土耳其伊斯坦堡參戰世界盃分站。

至於在亞運失望而回的高球港將陳芷澄，日前亦已在港戰畢沙特阿美賽，她透露目前仍在調整狀態，將放眼LPGA美巡賽，力爭取得更高排名參加大滿貫，以及爭取明夏再戰奧運。

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