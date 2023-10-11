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游泳｜學界D1九龍公園展開　張智傑破麥世霆100蛙甲組紀錄闖決賽 (18:55)

港九區學界D1游泳比賽今早（11日）假九龍公園上演，首日賽事僅得兩項紀錄誕生，當中拔萃男書院泳隊隊長張智傑在甲組100米蛙泳初賽，以0.01秒打破前「學界蛙王」麥世霆兩季前寫下的紀錄，而決賽日將於本月20日舉行。

剛戰畢杭州亞運的張心悅等好手因投身全職，未能出戰學界賽，因此今屆賽事星味稍弱。在上午的賽事中，只得男拔萃隊長張智傑在男甲100米蛙泳初賽游出1分03秒正，以0.01秒刷新麥世霆在2021／22學年寫下的紀錄，排首名晉級決賽。就讀中六的他坦承因學界熾熱氣氛感緊張，與個人最佳成績（PB）的2分26秒仍有一段距離，又盼決賽能再次推快時間。

張智傑直言未有跟隨泳會習泳，只隨父親一起練水，並享受不斷進步的成就感。他表示，自己的目標是代表港隊參賽，「我的目標不單是學界紀錄，而是在100米蛙泳游到1分鐘內，有機會也想代表港隊參賽，但要逐步來吧」。

至於聖若瑟書院的徐奕祺則於下午的男子乙組50米蛙泳初賽，以28.76秒首名觸池，以0.62秒刷新蘇俊軒在上季寫下的紀錄。上月在世青同一項目游出28.83秒的他，今在學界再次推快PB仍未感滿意，冀於決賽再創佳績。

對於師兄麥世霆畢業離隊，徐奕祺笑言期待有機會與對方同場較量，「若有他一起游，大家會更開心，有競爭才有進步。 現在會當他在旁邊的線道，有個假想敵一起游」。主項為50米蛙泳的徐奕祺，直言想打破由已故飛魚杜敬謙保持的香港紀錄（28.23秒）。

經過首日賽事後，拔萃男書院、聖若瑟書院和英華書院在男子組總成績以54分並列榜首，而拔萃女書院、協恩中學和德望學校於女子組總成績以54分同列首名。

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