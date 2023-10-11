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杭州亞運｜馬會馬術隊奪1銀1銅　何苑欣盼續雙線作賽　林立信賴楨敏放眼再戰亞運 (18:26)

馬會馬術隊在杭州亞運為香港取得1銀1銅佳績，部分參賽騎手今午（11日）在港見傳媒。當中首次參加盛裝舞步團體賽即摘銅的何苑欣（Annie），展望未來在全運以至亞運能夠繼續「雙線作賽」爭牌。

馬術港隊自2010年廣州亞運起已連續4屆取得獎牌，今屆杭州亞運派出9名成員（11對人馬組合）出戰，先在盛裝舞步團體賽由蕭頴瑩伙拍何苑欣與陳萃彥奪得銅牌；蕭頴瑩再於盛裝舞步個人賽摘下銀牌，連續兩屆在這項目站頒獎台，是港隊於亞運馬術項目取得最多獎牌一屆。

何苑欣與林立信及賴楨敏今午見本地傳媒分享獲獎及參賽感受。Annie對今年才參加盛裝舞步團體賽下即獲獎牌，感驚喜和滿足，惟同時失望於三項賽團體賽屈居第4未能奪牌，但她展望在未來2、3年的錦標賽，以至全運和亞運能夠繼續「雙線作賽」，目標在兩個項目都能奪牌。她透露下周日將返回英國，下半年訓練馬匹備戰明年賽事。

2010年廣州亞運在馬術場地障礙賽團體賽摘銅的林立信及賴楨敏，前者在今屆三項賽團體賽得第4，在場地障礙個人賽得23名；後者於場地障礙賽個人賽得第15名。林立信稱對三項賽只差數分未能奪牌感遺憾，但會汲取經驗加強訓練，展望未來變得更強，亦替Annie於兩項賽事取得佳績感高興，「她是第一位女騎手在兩個項目同時有好成績，是香港馬術運動的里程碑」。

賴楨敏稱雖對場地障礙賽未能打入前十感失望，惟認為與馬匹配合時間不長下，在技術上已表現非常好，「參與馬術多年，都明白要有很多因素才能取好成績，每次出賽只能做好自己準備，以及下次再追求更好成績」。

而同樣作為亞運「四朝元老」的林立信及賴楨敏均稱，未來會繼續訓練馬匹，爭取3年後出戰個人第5屆亞運。賴楨敏稱雖然無緣巴黎奧運，惟將會放眼2025年全運會及下屆亞運爭取佳績，以為爭取2028年洛杉磯奧運參賽資格。

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