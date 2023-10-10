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足球︱比利時球星夏薩特掛靴　32歲賦閒4月結束16年生涯　稱在正確時間停下來 (18:43)

曾效力車路士及皇家馬德里的比利時前國腳夏薩特，今午（10日）在社交網宣布在32歲之齡掛靴，結束16年職業生涯。這名曾被形容為「世三」的2014／15年球季英格蘭三料足球先生，經過賦閒約4個月後，稱必須傾聽內心及在正確時間停下來。

夏薩特16年生涯共上陣761場入201球，出道法甲里爾，效力車路士7季踏入巔峰，贏得英超及歐霸冠軍各兩次，2014／15年球季榮獲英格蘭三料足球先生、四度當選車路士年度最佳球員，以及四度入選英超年度最佳陣容；2019年夏天以1.15億歐元（約9.64億港元）轉投皇家馬德里，但其後4季受傷患困擾上陣不多，只有6次踢足全場，結果今年6月提早解約回復自由身，經過約4個月仍未落班後，最終今日宣布退役。國家隊方面，這名32歲翼鋒為比利時隊上陣126場入33球，是2017年比利時足球先生，協助取得2018年世界盃季軍。

夏薩特在社交網發聲明宣布掛靴，表示經過16年來踢了超過700場比賽，必須傾聽自己內心，在正確時間停下來，「我實現了夢想，在全球各地很多球場上踢波並享受樂趣。我很幸運在職業生涯遇到很多偉大的領隊、教練和隊友，感謝每一位給我帶來美好時光，我會想念一切」。他又感謝效力過的3間球會及獲比利時隊徵召，還有家人和朋友在順境或逆境時的支持，「現在是時候享受我所愛的事物及接受新體驗。朋友們，在球場外再見」。

比利時隊及英超賽會等亦有發文祝福，其中比利時隊形容夏薩特「永遠是球場上的藝術家」。

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