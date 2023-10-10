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奧運｜2028洛杉磯奧組委提交5增設項目申請　壁球榜上有名　有望首次入奧 (17:50)

國際奧委會（IOC）今公布，2028年洛杉磯奧運組委會已正式提交5個增設項目申請，其中港隊強項之一的壁球榜上有名，有望破天荒首次入奧。

每屆奧運主辦城市的組委會均有權向IOC申請增設項目，並會優先考慮該項目在時下年輕世代是否普及並形成新趨勢、有助達致男女平等，以及有固定的國際組織舉行國際性賽事等。

IOC今公布接獲洛杉磯奧組委提議，建議將壁球、棒／壘球、板球、六人棍網球及奪旗式美式足球，納入洛杉磯奧運項目，並會在下周的大會投票落實。一旦通過方案，意味壁球及六人棍網球將歷來首次躋身奧運項目。組委主席華沙文（Casey Wasserman）表示：「這些建議新增項目推動了運動場上的文化，它們既創新又能融入社區，在美國以至全球多國的後花園、學校、社區中心，以至運動場均可看到它們的踪影。」

值得一提的是，壁球屬港隊強項之一，在多項國際賽事佔一席位，其中女子隊過去3屆世界賽兩度取得團體賽銅牌，而在歷屆亞運亦共奪3金8銀12銅，在亞洲實力僅次馬來西亞隊，而應屆亞運女單銀牌及亞洲賽冠軍得主，正是21歲港隊新星陳善鈺。至於亞洲以外地區，埃及、美國及英國均為壁球強國，其中男、女子世界第一均為埃及選手。

世界壁球聯會（WSF）和職業壁球協會（PSA）早前為力爭入奧多次修例，如將限制線由19吋高降至17吋，令球手更易擊球出界、由從前的發球得分制，變成現時的直接得分制、取消決勝局「刁時」等，務求令節奏更快，時間縮短，增加賽事觀賞性。

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