明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運｜車路士足校出產8亞運港腳　名宿山度士感欣慰　看好謝家榮外流 (17:30)

港足在杭州亞運取得隊史最佳的第4名，香港足總今午（10日）在九龍灣設宴慶功。這次亞運大軍有多名球員出身自車路士足球學校（香港）青訓，該校營運總裁兼名宿山度士對此感到欣慰，並看好門生之一的門將謝家榮日後能外流，寄語對方繼續努力。

山度士在2005年起開辦足球學校培育新血，4年後與車路士成為合作伙伴。這次港足亞運隊中，便有謝家榮、林衍廷、林樂勤、潘沛軒、余在言、葉卓文、劉家喬及伍瑋謙共8人為該校青訓產品，山度士今午出席慶功宴時受訪，對此亦倍感欣慰，「在我的年代都未試過打入4強，即使最後未能如願奪得獎牌，他們此趟已向本港球迷回饋了不少，更沒白費到我和足球學校伙伴的心機」。

港足門將謝家榮過去曾因紀律問題遭香港足總內部處分停召一年，但在亞運多次力挽狂瀾，贏得球迷掌聲。山度士寄語門生再接再厲，日後以旅外為目標，「我跟他說，要玩幾時都有得玩。這階段應該要努力打好基礎，他日獲海外球會青睞，不需要提起我的名字，只需做好自己」。

至於8強對伊朗隊射入奠勝球的前鋒潘沛軒，則以「奇妙」兩字總結杭州之旅，「這次的隊友不少由細踢到大，跟他們一起創造歷史，這段經歷是無價」。他又期望將來能夠有更多直播本地賽事，令更多球迷關注香港球員，「當球員感受到有很多球迷支持你，落場時就更有動力去爭勝」。

其他報道：杭州亞運｜港足慶功獲發放85萬元獎金　足總冀乘勢向政府增撥資源發展香港足球

其他報道：世盃外｜港足明備戰周四主場對不丹 　謝家榮李毅凱潘沛軒等6亞運成員續入選

其他報道：杭州亞運｜港足8號風球下凱旋返港放眼世盃外　霍啟山形容球員是英雄

相關字詞﹕體育 杭州亞運 港足 車路士足球學校 山度士 編輯推介

上 / 下一篇新聞