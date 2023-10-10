杭州亞運｜車路士足校出產8亞運港腳　名宿山度士感欣慰　看好謝家榮外流 (17:30)

山度士在2005年起開辦足球學校培育新血，4年後與車路士成為合作伙伴。這次港足亞運隊中，便有謝家榮、林衍廷、林樂勤、潘沛軒、余在言、葉卓文、劉家喬及伍瑋謙共8人為該校青訓產品，山度士今午出席慶功宴時受訪，對此亦倍感欣慰，「在我的年代都未試過打入4強，即使最後未能如願奪得獎牌，他們此趟已向本港球迷回饋了不少，更沒白費到我和足球學校伙伴的心機」。

港足門將謝家榮過去曾因紀律問題遭香港足總內部處分停召一年，但在亞運多次力挽狂瀾，贏得球迷掌聲。山度士寄語門生再接再厲，日後以旅外為目標，「我跟他說，要玩幾時都有得玩。這階段應該要努力打好基礎，他日獲海外球會青睞，不需要提起我的名字，只需做好自己」。

至於8強對伊朗隊射入奠勝球的前鋒潘沛軒，則以「奇妙」兩字總結杭州之旅，「這次的隊友不少由細踢到大，跟他們一起創造歷史，這段經歷是無價」。他又期望將來能夠有更多直播本地賽事，令更多球迷關注香港球員，「當球員感受到有很多球迷支持你，落場時就更有動力去爭勝」。

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