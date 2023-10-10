明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運｜港足慶功獲發放85萬元獎金　足總冀乘勢向政府增撥資源發展香港足球 (16:12)

香港足球代表隊在杭州亞運歷史性取得男子足球第4名，香港足球總會今午（10日）設宴慶功，即場宣布將會發放85萬元獎金表揚一眾港足亞運職球員。足總會長貝鈞奇及副主席徐英偉均稱，期望藉亞運佳績，乘勢向政府加強對香港足球的重視，以及增撥資源的本錢。足總主席霍啟山稱，希望未來資源分配能更重視青訓方面。

港足亞運隊周日返港後，足總今午在九龍灣一間酒樓設宴慶功，港足主教練安達臣聯同大部分亞運成員都有出席。貝鈞奇透露，在港足打入亞運4強後，在足總主席霍啟山牽頭下，聯同多名足總董事合資85萬元獎金，準則參考了賽馬會在杭州亞運的獎勵計劃，團體項目銀牌及銅牌分別有100萬及50萬元來做基準，「今次是港足歷史性打入亞運4強，好難得，值得有多於團體銅牌的獎金」。他形容港足在今屆亞運展現出年輕球員的拚搏精神，「拚到8強、4強，一路沒有放棄。能擊敗勁旅伊朗隊很難忘，那入球很有組織，是技術性擊倒，不是僥倖」。他又稱有信心藉亞運佳績，能提升政府對足壇增撥資源的本錢，「政府會看見我們的成績。2009年東亞運奪金，當時特首（曾蔭權）從4強開始關注，看中足球的凝聚力，然後加快促成《鳳凰計劃》，這次亞運的佳績，對我們檢討下一個5年計劃時注下強心針」。

港足2009年東亞運勇奪金牌時，當年任民政事務局政治助理、現任足總副主席徐英偉認為，今屆亞運重新帶回東亞運時全城關注足球的氣氛，稱未來會盡快跟新任體育專員黃德森會面，乘勢向港府爭取繼續重視香港足球發展，「如草根足球、青訓及社區發展，繼續多點支援現有運動員，在訓練和科技上都重要，乘勢加強對香港足球的重視和支援」。

港足主教練安達臣表示，希望將亞運隊佳績帶來的正能量，傳遞給大港腳備戰未來一周兩場世界盃亞洲區外圍賽首圈，包括周四晚上8時主場對不丹隊，期望約有2萬人入場，「希望緊接比賽（世盃外）能夠得到更多球迷入場，未來兩仗對不丹隊，對港足非常重要，很需要香港球迷大力支持」。他認為港足要繼續努力提升水準，將來要有更多好的年輕球員，而足總今次獎金亦對小將們是很大激勵。

後衛李毅凱稱，作為球員最希望有好的訓練基地，「場地一定要真草，設備健身室、飯堂都齊全，令球員更投入訓練和表現自己。今次杭州亞運我們在飯堂一日三餐都定時食、有牛扒，對連續比賽可以恢復得很好」；翼鋒潘沛軒期望將來能夠有更多直播本地賽事，令更多球迷關注本地球員，「當球員感受到有很多球迷支持你，落場時就更有動力去爭勝」；門將謝家榮稱，最希望未來得到保障，以及港超聯水準及配套可續提高。

足總主席霍啟山稱感謝球員在亞運的付出，「球員的熱血、拚勁和精神，我們在比賽都看到球員盡最大努力，現在聚首一堂分享是值得慶祝的時刻」。他稱作為足總主席，會全面檢討足總及香港足球發展方向，「包括資源分配，我希望能更重視青訓方面，加強球員訓練和培養，下一步我們會和不同持分者溝通，如政府和馬會。我們亦好需要社會和市民支持，從而提升整個足球生態」。他續道，會探討如何令香港足球與國際接軌，如參與更多國際賽或舉辦外隊訪港的友賽，「包括內地球隊或海外的名宿隊」，藉此提升球隊水平及吸引球迷更多入場觀賽。

其他報道：世盃外｜港足明備戰周四主場對不丹 　謝家榮李毅凱潘沛軒等6亞運成員續入選

其他報道：杭州亞運｜港足8號風球下凱旋返港放眼世盃外　霍啟山形容球員是英雄

相關字詞﹕體育 港足 杭州亞運 安達臣 香港足總 霍啟山 貝鈞奇 徐英偉 編輯推介

上 / 下一篇新聞