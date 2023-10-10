杭州亞運｜港足慶功獲發放85萬元獎金　足總冀乘勢向政府增撥資源發展香港足球 (16:12)

港足亞運隊周日返港後，足總今午在九龍灣一間酒樓設宴慶功，港足主教練安達臣聯同大部分亞運成員都有出席。貝鈞奇透露，在港足打入亞運4強後，在足總主席霍啟山牽頭下，聯同多名足總董事合資85萬元獎金，準則參考了賽馬會在杭州亞運的獎勵計劃，團體項目銀牌及銅牌分別有100萬及50萬元來做基準，「今次是港足歷史性打入亞運4強，好難得，值得有多於團體銅牌的獎金」。他形容港足在今屆亞運展現出年輕球員的拚搏精神，「拚到8強、4強，一路沒有放棄。能擊敗勁旅伊朗隊很難忘，那入球很有組織，是技術性擊倒，不是僥倖」。他又稱有信心藉亞運佳績，能提升政府對足壇增撥資源的本錢，「政府會看見我們的成績。2009年東亞運奪金，當時特首（曾蔭權）從4強開始關注，看中足球的凝聚力，然後加快促成《鳳凰計劃》，這次亞運的佳績，對我們檢討下一個5年計劃時注下強心針」。

港足2009年東亞運勇奪金牌時，當年任民政事務局政治助理、現任足總副主席徐英偉認為，今屆亞運重新帶回東亞運時全城關注足球的氣氛，稱未來會盡快跟新任體育專員黃德森會面，乘勢向港府爭取繼續重視香港足球發展，「如草根足球、青訓及社區發展，繼續多點支援現有運動員，在訓練和科技上都重要，乘勢加強對香港足球的重視和支援」。

港足主教練安達臣表示，希望將亞運隊佳績帶來的正能量，傳遞給大港腳備戰未來一周兩場世界盃亞洲區外圍賽首圈，包括周四晚上8時主場對不丹隊，期望約有2萬人入場，「希望緊接比賽（世盃外）能夠得到更多球迷入場，未來兩仗對不丹隊，對港足非常重要，很需要香港球迷大力支持」。他認為港足要繼續努力提升水準，將來要有更多好的年輕球員，而足總今次獎金亦對小將們是很大激勵。

後衛李毅凱稱，作為球員最希望有好的訓練基地，「場地一定要真草，設備健身室、飯堂都齊全，令球員更投入訓練和表現自己。今次杭州亞運我們在飯堂一日三餐都定時食、有牛扒，對連續比賽可以恢復得很好」；翼鋒潘沛軒期望將來能夠有更多直播本地賽事，令更多球迷關注本地球員，「當球員感受到有很多球迷支持你，落場時就更有動力去爭勝」；門將謝家榮稱，最希望未來得到保障，以及港超聯水準及配套可續提高。

足總主席霍啟山稱感謝球員在亞運的付出，「球員的熱血、拚勁和精神，我們在比賽都看到球員盡最大努力，現在聚首一堂分享是值得慶祝的時刻」。他稱作為足總主席，會全面檢討足總及香港足球發展方向，「包括資源分配，我希望能更重視青訓方面，加強球員訓練和培養，下一步我們會和不同持分者溝通，如政府和馬會。我們亦好需要社會和市民支持，從而提升整個足球生態」。他續道，會探討如何令香港足球與國際接軌，如參與更多國際賽或舉辦外隊訪港的友賽，「包括內地球隊或海外的名宿隊」，藉此提升球隊水平及吸引球迷更多入場觀賽。

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