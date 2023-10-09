明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運回顧｜張雨霏池江相擁觸動人心　葉詩文何超回歸奪金贏掌聲 (23:06)

杭州亞運昨晚（8日）曲終人散，運動迷依依不捨，其中日本「抗癌飛魚」池江璃花子，與今屆MVP之一的中國隊好手張雨霏含淚相擁一幕叫人動容，而後者隊友葉詩文和何超同相隔至少9年再戰江湖亦贏掌聲，當然，國技乒乓球在女雙遭不見經傳的印度隊淘汰則叫世人錯愕……這些經典場面，確值回味。

池江璃花子因上屆雅加達亞運獨取6金而榮膺MVP，惜2019年患上白血病，康復後曾參加2021年東京奧運，成為體壇勵志人物，卻在主場無法取得獎牌，而東奧兩金得主張雨霏當日便曾向池江說「亞運會見」以作鼓勵，結果雙方真的在今屆亞運50米蝶泳決賽較量，最後分別獲得金和銅牌，而25歲的張雨霏賽後惺惺相惜，主動擁抱比自己年輕兩年的池江，其間更淚流滿臉，成為永恆一刻。

池江能回歸泳池教人擊節讚賞，善於混合泳的國家隊選手葉詩文何嘗不是？她成名於2010年廣州亞運，2014年仁川亞運亦奪3金，其間在2012年倫敦奧運亦兩度封后，已27歲的她曾相信倫奧是個人生涯巔峰，現卻不再追求「我很強大」而是找回自我，結果相隔9年復出戰亞運於200米混合泳獲亞軍，更在轉戰的200米蛙泳無敵手。

國家隊跳水方面也有另一個葉詩文，31歲的何超退役4年後復出，與後輩嚴思宇在亞運男子雙人3米板稱王，亦是仁川亞運以來個人首金。他憶起當年退役原因「就是不想練」，惟東奧期間發現很多運動員總是無憾地拼，明白到「每一滴汗都是包含了很多不甘」，於是毅然重新上路，終再綻光芒。

比何超老上約一倍的60歲科威特射擊老將阿卜杜拉拉希迪更老而彌堅，在男子雙向飛碟個人和混合團體雙向飛碟分獲得冠、亞軍，成為今屆亞運年紀最大的金牌得主，並瞄準出席明年的巴黎奧運，而最年輕的冠軍則是在女子街式滑板封后的國家隊13歲小將崔宸曦，其爭標動力就是簡單的「我特別想拿冠軍」。

今屆亞運的另一特色是爆冷賽果不少，港足能在8強力挫伊朗隊固然叫人詫異，國家隊乒乓球孫穎莎／王曼昱及陳夢／王藝迪的女雙8強賽，同以1：3負日本與名不見經傳的印度組合更叫人大吃一驚，但王曼昱賽後指「在遇到困難時，我們應對的辦法較少……得分手段也不是特別明確。感覺在技戰術方面有一些問題」，也反映出這國技在巴奧恐再遇逆境。

 

相關字詞﹕明報體育 杭州亞運 池江璃花子 張雨霏 編輯推介

上 / 下一篇新聞