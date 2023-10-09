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港足｜大港腳開操備戰世盃外對不丹　葉鴻輝喜見謝家榮成長　勉繼續努力達傳承 (20:30)

港足昨戰畢杭州亞運返港後，部分成員今午（9日）馬不停蹄隨大港腳在將軍澳足球訓練中心（FTC）開操，備戰周四（12日）在世界盃外圍賽第一圈首回合迎戰不丹隊。陣中老臣門將葉鴻輝稱，喜見後輩謝家榮在亞運展現成熟表現，盼對方繼續進步達至傳承。主帥安達臣則認為，港足若要借助亞運餘威繼續進步，必須從球會用人，以及改善青訓做起。

是次決選23人名單中，包括謝家榮、李毅凱、胡晉銘、潘沛軒、孫銘謙及安永佳共6名亞運隊成員。其中安永佳明晚需為廣西平果哈嘹征戰中甲，稍後才歸隊；其餘5將則於完成簡單用球訓練後，提早離開球場進行恢復。

港足在亞運取得隊史最佳的第4名，當中門將謝家榮多次力挽狂瀾，贏得不少球迷掌聲。14年前在東亞運為港足歷史性奪金的葉鴻輝，操練期間亦與對方閒談交流當年心路歷程，「兩次路程有點相似，分組賽時外界、隊內的期望都不太高，一路晉級後才意識到『要攞啲嘢返去』。當然，亞運的規模始終比較大，而且這次的班底連同超齡球員都較為年輕」。

對於謝家榮在亞運的演出，葉鴻輝亦盛讚後輩成長不少，「在球場上的表現更成熟、踏實。大家都知道他早前有一些『經歷』，但透過這次賽事證明自己的能力」。他又稱，不擔心對方的冒起所帶來的正選門將競爭，強調人選有待教練團決定，「長遠而言，家榮很大機會是港足的未來重心。自己年齡已不輕，可能踢多一兩年，需要有人接班、傳承」。

港足上月曾派員考察不丹作客澳門的友賽，然而主教練安達臣承認因公務繁忙，尚未有時間研究對手。經過杭州亞運洗禮，安帥認為此行對自己和小將的意義甚大，惟指出港足若要把握是次成果持續進步，必須在青訓層面加把勁，「港超水平已不高，但球會偏好起用外援下，小將出場機會仍不多。這裏其實有不少具潛質的年輕球員，只要讓他們在12至18歲獲得更高水平的訓練，港足自然未來可期」。

安帥這次首度徵召傑志後衛周緣德入決選名單，他指出陣中有守將梁諾恆及徐宏傑同因傷落選下，相信該名可司職中堅和右閘的港、德混血兒可填補後防空缺。此前曾代表港足U23出戰的周緣德則對終入圍大港腳感興奮，希望以表現打動安帥，爭取恆常入選。

港足周四晚上8時將在香港大球場迎戰不丹隊，並於賽後翌日啟程前往不丹首都廷布，準備下周二的次回合賽事。另外，香港足總明午將於九龍灣設宴，慶祝港足在杭州亞運取得歷史性佳績。

港足決選23人名單

門將：葉鴻輝（東方）、保羅（傑志）、謝家榮（大埔）

後衛：李毅凱（標準流浪）、勞烈斯（大連人）、羅素、費蘭度、陳晉一、周緣德、艾里奧（傑志）、茹子楠（梅州客家）

中場：陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：孫銘謙（東方）、米高（恩高斯達特）、安永佳（廣西平果哈嘹）、羅梓駿、潘沛軒（傑志）、艾華（冠忠南區）、艾華頓（理文）

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