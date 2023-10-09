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英超｜馬天尼利奠勝　阿仙奴8年首勝曼城　哥迪奧拿盼及時振作走出低潮　 (20:13)

一場來之不易的勝仗，對阿仙奴眾將而言，已等待了接近8年之久。阿仙奴今晨（9日）憑後備上陣的加比爾馬天尼利86分鐘一箭定江山，終於克服「恐城症」，自2015年12月後首次擊敗曼城全取3分而回，賽後與熱刺同是8戰得20分，因得失球差不及對方而排次席。「兵工廠」領隊阿迪達賽後將功勞歸於全體努力，而曼城主帥哥迪奧拿則希望球隊能及時振作，盡快走出小低潮。

阿迪達難得率領兵工廠打破聯賽過去12場全負曼城的尷尬紀錄，自己也在第8次英超對陣哥迪奧拿中取下首勝，他賽後喜上眉梢地說：「我們派出了合適的球員，也知道比賽期間要面對艱難的時刻，但在場的球員和主場球迷都交出了極好的表現。這場賽事令我感到非常自豪。」奠勝功臣馬天尼利則豪言，能夠在這場大戰獲勝「將是球隊最佳強心針，證明我們面對頂級對手也可以毫無懼色」。

與此同時，吞下聯賽2連敗、最近4場賽事僅錄得1勝3負的「藍月軍」曼城，領隊哥迪奧拿就表示未需擔心，「是的，我們現在落後了，但現在才是10月，我們之前也試過遇到更艱難的情況。待球員回歸，我們會重振旗鼓，迎戰國際賽期後的白禮頓、曼聯等強敵」。曼城賽後以18分跌落第3。另一方面，剛在對富咸一役足踝重創的錫菲聯守將巴森，賽後在社交媒體透露已完成首次手術，哈利馬古尼、蘭斯達爾等英格蘭球星亦紛紛送上祝褔。

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