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杭州亞運直擊｜杭州亞運閉幕　象棋手黃學謙為港持旗　下屆移師名古屋 (23:04)

第19屆杭州亞運會今（8日）閉幕禮，今晚8時在浙江杭州奧體中心體育場（俗稱「大蓮花」）舉行，國務院總理李强出席，並為來華出席閉幕禮的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。此外，今屆打破歷來最佳成績的中國香港代表團，則由中國象棋手黃學謙擔任持旗手。

伴隨現場的童聲演唱《江南好》，巨大的英文單詞「Asia」從錢塘江邊飄向奧體中心體育場，與奔湧的錢塘潮水融為一體，落在場內。所有參加閉幕禮的各代表團旗幟、運動員紛紛入場，「大蓮花」也變身「大花園」。

中國香港代表團在閉幕禮由中國象棋代表黃學謙擔任持旗手。黃學謙早前在混合團體賽伙隊友馮家俊、林嘉欣及陳振杰贏得銅牌，這是首次有智力運動代表出任港隊持旗手。由於不少港隊代表早前完成所屬項目的比賽後已離開杭州返港，或前往海外比賽，因此出席閉幕禮的港隊成員，主要以昨日仍有比賽的空手道和韻律泳隊選手為主。至於國家隊則由今屆男子100米摘金的謝震業持旗。

杭州亞運是繼1990年北京亞運、2010年廣州亞運後，中國第三次舉辦亞洲最高規格的國際綜合體育賽事。回顧本屆賽事，中國香港代表團共奪8金16銀29銅、共53面獎牌，寫下隊史最佳成績。而中國代表團共獲201金111銀71銅，總計383枚獎牌，金牌數超越2010年廣州亞運會的199枚，刷新了中國代表團的最佳成績，也是歷史上首次有代表團在單屆亞運會中奪金數量達到200枚。中國游泳雙星張雨霏和覃海洋共享最有價值運動員（MVP），這也是亞運會歷史上首次出現兩名運動員共享。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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