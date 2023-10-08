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賽車｜韋斯塔本提早奪F1年度世界冠軍　成就三連霸 (21:00)

世界一級方程式（F1）昨晨上演卡塔爾站衝刺賽，26歲荷蘭籍紅牛星將韋斯塔本雖得亞軍，但總成績居首的他，因已拉開次席的隊友佩雷斯184分，在尚有今晨正賽及餘下5站下，已提前篤定封王，連續三屆成為世界冠軍。

今屆紅牛車隊戰力過人之餘，韋斯塔本駕駛「火星車」的表現更是遠勝隊友佩雷斯，截止今晨的卡塔爾站正賽前，於過去16站贏得13站錦標，其餘3站為佩雷斯的兩次，以及法拉利車手辛斯的1次。結果昨於衝刺賽以第3位起步的他，雖屈居麥拿侖的皮亞斯齊之後居次衝線，但增添7分後，在總成績已達407分，在餘下連同今晨的正賽，餘下5站正賽（包括兩場衝刺賽）下，已足夠力壓暫以223分居次的佩雷斯，連續3年成為F1年度世界冠軍，亦看齊德國籍名宿「車神」米高舒麥加在2002年寫下的最快奪總冠軍紀錄。

對於今屆以無敵姿態封王，「韋少」同意這是他F1生涯最佳一季，「成為世界冠軍總是美好的，三連霸更是無與倫比的成就。今屆確實是我踏入F1生涯最佳的一季，亦很高興與（紅牛）車隊一起延續輝煌」。

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